Tadej Pogacar staat er toch voor open om zijn data in de Tour de France met de buitenwacht te delen. Eerder zei de Sloveen nog dat tijdens de Tour niet te willen doen, om zo zijn concurrentie niet wijzer te maken.

"Misschien zal ik op een dag toch mijn data delen", zei Pogacar maandag op de tweede rustdag in de Tour de France. De pas 22-jarige Sloveen domineert de koers op een wijze die bij sommigen vragen over mogelijk dopinggebruik oproept.

Door zijn data uit de Tour-etappes te delen, kan Pogacar voor de buitenwacht inzichtelijk maken of zijn prestaties verklaarbaar zijn. "Maar ik zie eigenlijk niet in wat het zou veranderen als ik mijn data publiceer", aldus de geletruidrager.

"Bovendien weten de andere teams dan voor de toekomst hoe ik op een bepaald terrein presteer en kennen ze mijn sterke en zwakke punten nog beter."

Pogacar heeft begrip voor vragen over doping

Hoewel hij de insinuerende vragen over doping niet leuk vindt, bleef Pogacar even vriendelijk als altijd. "Ik word zeker niet boos als ik vragen over doping krijg, al is het wel oncomfortabel."

"Maar de geschiedenis van onze sport was slecht, daarom begrijp ik dat er zulke vragen gesteld worden."

Pogacar heeft geen speciale mediatraining gekregen voor vragen over dit gevoelige onderwerp. "Ik beantwoord ze gewoon vanuit mijn hart. Dan vertel ik dat ik uit een goede familie in Slovenië kom en dat mijn ouders me volgens mij hebben opgevoed tot een aardige en eerlijke jongen."

Tadej Pogacar rijdt al acht dagen in de gele trui.

Pogacar slaapt slecht door harde werk

Na twee weken Tour is Pogacar "wel een beetje moe", al voegde hij daar aan toe dat hetzelfde waarschijnlijk voor alle renners geldt. "Ik heb de laatste dagen slecht geslapen, omdat ik zo hard heb moeten werken. En ik ben een beetje verbrand door de zon. Het waren zware dagen in de hitte."

De renner van UAE Emirates beleefde zijn enige moment van zwakte in deze Tour op de Mont Ventoux, waar Jonas Vingegaard een halve minuut bij hem weg kon rijden. "Daar explodeerde ik een beetje. Op andere dagen heb ik niet over de limiet hoeven te rijden."

Waar Pogacar in de eerste week veelvuldig aanviel, was controleren het devies in de tweede week. Voor de slotweek houdt hij beide opties open.

"Er komen nog een paar hele zware ritten aan. De zeventiende etappe van woensdag lijkt me de zwaarste, maar als je een slechte dag hebt, kan dat in elke rit fataal zijn. De laatste dagen waren niet super voor mij en reed ik meer defensief. Maar als de kans er is, dan wil ik zeker weer in de attack mode."

De Tour keert dinsdag met een heuvelrit van 169 kilometer terug vanuit Andorra naar Frankrijk. De finish ligt in Saint-Gaudens.