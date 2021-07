Na de tweede rustdag zullen de ploegen zonder ritzege hun kans ruiken in de zestiende etappe in de Tour de France. De rit door de Pyreneeën is op het lijf geschreven van de avonturiers.

Het zwaarste gevecht in deze rit over 169 kilometer van Pas de la Case naar Saint-Gaudens zal hoogstwaarschijnlijk de strijd om de vlucht van de dag zijn. Met mogelijk hun laatste kans in het vooruitzicht zullen de aanvallers alles in het werk stellen om vooraan te zitten. Het belooft dan ook een razendsnel openingsuur te worden waarin een heleboel klimmers zich kanshebber wanen.

De druk van deze rit rust met name op de schouders van de vijftien ploegen in deze Tour de France die nog geen rit hebben gewonnen. Een van die vijftien is opmerkelijk genoeg INEOS Grenadiers. De Britse formatie had sinds 2014 altijd wel wat te vieren in de Ronde van Frankrijk (een ritzege dan wel eindzege), maar deze Tour stelt het voormalige Team Sky teleur. De vraag is of alle renners worden geofferd voor een mogelijke podiumplaats voor Richard Carapaz, of dat enkelen van hen op avontuur mogen.

Wout Poels gaat zich normaal gesproken wel mengen in de kopgroep. De Nederlander is sinds de bergrit van afgelopen zondag leider in het bergklassement en moet in de resterende zes ritten zijn bolletjestrui naar Parijs zien te brengen. Michael Woods, Nairo Quintana en Wout van Aert hijgen de Limburger in de nek en zullen waarschijnlijk ook ten aanval trekken.

Vuurwerk verwacht op eerste beklimming

De renners vertrekken vanuit het bergdorp Pas de la Case in Andorra en stuiten onderweg op vier gecategoriseerde klimmen, waarvan één van de eerste categorie. Na een afdaling van zo'n 30 kilometer doemt de Col de Port (11,4 kilometer lang à 5,1 procent) als eerste op. Daar zal de vlucht van de dag hoogstwaarschijnlijk definitief gestalte krijgen.

Na de beklimming van de Col de Port volgt met de Col de la Core de zwaarste klim van de dag. De beklimming is niet bijzonder steil (gemiddeld 6,6 procent), maar wel vrij lang (13,1 kilometer). In tegenstelling tot de meeste bergen in de Pyreneeën loopt de weg regelmatig omhoog.

De strijd om de dagzege zal voornamelijk op de Col de Portet-d'Aspet (5,4 kilometer lang à 7,1 procent) tot een climax komen. Met stroken van 10 procent heeft deze loodzware klim veel weg van een scherprechter. De top ligt op ruim 32 kilometer van de finish. Een vluchter hoeft dan alleen nog de Côte d'Aspret-Sarrat te bedwingen op weg naar eeuwige roem op het oude motorcircuit van Comminges, waar de streep is getrokken.

Officiële start: 13.30 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Julian Alaphilippe

⭐⭐⭐⭐ Ion Izagirre, David Gaudu

⭐⭐⭐ Esteban Chaves, Alejandro Valverde

⭐⭐ Steven Kruijswijk, Sergio Henao

⭐ Wout Poels, Miguel Ángel López