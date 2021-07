Bij zijn vierde deelname is Wilco Kelderman voor het eerst op weg naar een goede eindklassering in de Tour de France. Dat neemt niet weg dat de kopman van BORA-hansgrohe nog steeds weinig liefde voelt voor de grootste koers ter wereld.

"In principe vind ik de Tour nog niet heel veel leuker dan voorheen", vertelt Kelderman op de tweede rustdag in Andorra. "Er is hier zoveel stress en gedoe. En al die valpartijen, je moet gewoon geluk hebben dat je er niet bij ligt."

Kelderman staat met nog zes etappes te gaan op de zesde plaats in het klassement. Zijn achterstand op geletruidrager Tadej Pogacar is met 6.16 enorm, maar de strijd om de podiumplaatsen ligt nog open.

Toch zorgen zijn goede prestaties er niet voor dat hij meer van de Tour is gaan houden. "Ik hou gewoon meer van de pure koers, niet zozeer van al die dingen er omheen. In de Giro en Vuelta kun je je veel beter op de koers focussen."

"De Tour de France is natuurlijk wel de grootste koers ter wereld. Je hebt hier veel meer media-aandacht, maar ook meer publiek langs de kant dat een boost kan geven."

'Carapaz, Vingegaard en Urán zijn iets beter dan ik'

Bij zijn drie eerdere deelnames kwam Kelderman niet verder dan een 32e plek in het eindklassement. "Tot nu toe gaat het goed in deze Tour", zegt de geboren Amersfoorter. "Mijn tijdrit was door mijn elleboogblessure niet zo best, maar verder ben ik tevreden."

Pogacar lijkt in zijn gele trui onaantastbaar, Kelderman hoopt in de laatste week de strijd om de podiumplaatsen aan te kunnen gaan. "Carapaz, Vingegaard en Urán zijn tot nu toe een stapje beter dan ik. Maar er komen nog een paar zware Pyreneeënritten en een tijdrit aan."

"Ik probeer gewoon elke dag alles eruit te halen voor mezelf. Het heeft geen zin om heel veel met je concurrenten bezig te zijn, daar word je toch alleen maar nerveus van", aldus de dertigjarige klimmer.

"Meestal heb ik in een grote ronde altijd wel één superdag, maar die heb ik in deze Tour nog niet gehad. Laten we hopen dat het beste nog moet komen."