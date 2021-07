Jumbo-Visma staat na twee weken op de tweede plek van de prijzengeldlijst van de Tour de France. Alleen Deceuninck-Quick-Step verdiende meer dan de Nederlandse ploeg.

Vooral door de ritzeges van Wout van Aert en Sepp Kuss komen de inkomsten van Jumbo-Visma na vijftien etappes op 62.640 euro.

Deceuninck-Quick-Step is voorlopig de succesvolste ploeg in de Tour met vier ritzeges voor Mark Cavendish en één ritzege voor Julian Alaphilippe. Dat levert voorlopig ook het meeste prijzengeld op: 95.320 euro.

Alpecin-Fenix verdiende vooral door Mathieu van der Poel het meest in de eerste Tour-week. De Belgische formatie staat na twee weken op de derde plek met 61.400 euro. Trek-Segafredo is na de fraaie ritwinst van Bauke Mollema in de veertiende etappe geklommen naar de vijfde plek (47.340 euro).

UAE Team Emirates staat zevende met een totaal van 32.900 euro aan inkomsten. Daar zal flink wat prijzengeld bijkomen als Tadej Pogacar de gele trui behoudt tot en met Parijs. De winnaar van de Tour krijgt 500.000 euro.

Team Qhubeka NextHash verdiende het minst in de eerste vijftien dagen: 4.980 euro. Het peloton geniet dinsdag van de tweede en laatste rustdag. In de slotweek zijn nog zes etappes.