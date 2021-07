Op de tweede rustdag in de Tour de France staat Jonas Vingegaard weer op de derde plaats in het algemeen klassement. De jonge Deen van Jumbo-Visma voelt nog steeds geen enkele druk om het eindpodium in Parijs te halen, al wil de Tour-revelatie dat natuurlijk wel graag.

"Als ik in Parijs op het podium sta, is dat goed. En als ik tiende word, is het ook oké", zegt Vingegaard zondag na de eerste Pyreneeënrit. Daarin oogde de Tour-debutant opnieuw sterk en probeerde hij op de laatste klim enkele malen tevergeefs weg te rijden uit de groep favorieten.

Na de voor Jumbo-Visma dramatisch verlopen eerste Tour-week met de opgave van Primoz Roglic, werd Vingegaard aangewezen als nieuwe kopman. De 24-jarige Scandinaviër is in zijn nieuwe rol aan het groeien.

"Jonas durft steeds meer aan te geven wat hij wil", vertelt Wout van Aert. "Hij is stilaan een leider aan het worden en krijgt meer en meer vertrouwen nu hij op podiumkoers is."

Vingegaard en Pogacar begroeten elkaar bij de start van een Tour-etappe. Vingegaard en Pogacar begroeten elkaar bij de start van een Tour-etappe. Foto: AFP

Vingegaard verbaast zichzelf in Tour

Vingegaard beaamt dat hij even heeft moeten wennen aan zijn nieuwe rol. "Het vraagt om een andere mindset, ik ben er steeds meer in aan het groeien. Ik verbaas mezelf wel echt tijdens deze Tour", zegt hij.

"Vooral op de Mont Ventoux had ik niet verwacht zo goed te zijn. In Andorra heb ik ook een paar keer geprobeerd weg te rijden, maar iedereen in onze groep was ongeveer even sterk, waardoor niemand weg kwam."

Ploegleider Grischa Niermann hoopt dat Vingegaard het geletruidrager Tadej Pogacar nog lastig kan maken in de komende Pyreneeënritten.

"Natuurlijk heeft 'Pogi' een grote voorsprong, maar de Tour is nog niet over", aldus de Duitse ploegleider. "Zondag zat 'Pogi' lang geïsoleerd zonder ploeggenoten om zich heen. Maar hij heeft geen krimp gegeven. Tot we in Parijs zijn, zullen we op zoek gaan naar elke mogelijke kans."

Vingegaard zegt niet voor het eerst deze Tour het "van dag tot dag" te blijven bekijken. "En dan zien we in Parijs wel wat het resultaat is, podium of tiende."