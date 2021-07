Met nog zes etappes te gaan heroverde Wout Poels zondag de bolletjestrui in de Tour de France. De klimmer verwacht nog een zware strijd om de trui naar Parijs te kunnen brengen.

"Nog zes etappes, dat klinkt kort maar dat is het niet", zei Poels zondag na de Pyreneeën-rit naar Andorra. "Het is wel een heel mooi doel om in die trui naar Parijs te rijden."

Vorige week zondag droeg Poels voor het eerst de bolletjestrui. De renner van Bahrain Victorious strijdt met de Colombiaan Nairo Quintana, de Canadees Michael Woods en de Belg Wout van Aert om het tricot.

Zondag zaten ze alle vier in de kopgroep op weg naar Andorra, waar Sepp Kuss uiteindelijk de rit won. "Het was een zware battle", blikte Poels terug. "Ik moest puntje voor puntje dichterbij komen en dat lukte."

Hij heeft nu acht punten voorsprong op zijn naaste belager Woods. "Dat is niet zo heel veel. Als hij één keer een berg van eerste categorie pakt, dan is hij me al voorbij", wist Poels.

Stand in het bergklassement 1. Wout Poels (NED) - 74 punten

2. Michael Woods (CAN) 66 punten

3. Nairo Quintana (COL) - 64 punten

4. Wout van Aert (BEL) 64 punten

5. Bauke Mollema (NED) - 41 punten

Etappewinnaar pakt woensdag en donderdag veertig bergpunten

Vermoedelijk wordt de strijd om de bolletjestrui woensdag en donderdag beslist, als de finish boven op een col van buitencategorie ligt. Dan worden er dubbele punten toegekend, waardoor de renner die als eerste boven is, liefst veertig punten krijgt.

"Het zou heel lekker zijn als ik een van die twee veertig punten zou kunnen pakken", zei Poels, die vreest dat klassementsrenners zich ook nog in de strijd kunnen mengen. Vorig jaar won Tadej Pogacar niet alleen de gele trui, maar ook de bolletjestrui.

"Het is te hopen dat de klassementsrenners de vroege vluchters de ruimte geven, anders gaan zij ook nog meedoen om de trui."

Maandag is er een rustdag in de Tour, daarna stort Poels zich vol goede moed op het verdedigen van zijn trui. "Vaak ben ik in de derde week van een grote ronde nog goed, ik wil er zeker voor gaan. Maar ik zal in elke bergrit mee moeten zitten."