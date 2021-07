Na alle ellende bij het begin van de Tour heeft Jumbo-Visma zich op indrukwekkende wijze opgericht in de tweede week. Sepp Kuss bezorgde de Nederlandse ploeg zondag een tweede ritzege.

"De eerste week was een van de slechtste weken die je kunt hebben", zei Jonas Vingegaard zondag na de finish van de eerste Pyreneeënrit in Andorra. "We raakten drie jongens kwijt door alle valpartijen, onder wie onze kopman Primoz Roglic."

"We waren zo goed als alles kwijt, maar we hebben teruggevochten. En kijk waar we nu staan: we hebben twee etappezeges", zei de jonge Deen, die voor het gemak even vergat dat hijzelf derde staat in het algemeen klassement.

Woensdag bezorgde Wout van Aert de ploeg het eerste succes door de Mont Ventoux-etappe te winnen. De Belgisch kampioen had samen met Steven Kruijswijk zondag een groot aandeel in de zege van Kuss, door mee te zitten in de grote kopgroep.

Uitslag etappe 15 Tour de France 1. Sepp Kuss

2. Alejandro Valverde +23 seconden

3. Wout Poels +1.15 minuten

4. Ion Izagirre +1.15

5. Ruben Guerreiro +1.15

6. Nairo Quintana +1.15

7. David Gaudu +1.15

8. Dan Martin +1.22

9. Franck Bonnamour +1.22

10. Aurélien Paret-Peintre +1.22

Vijf overgebleven renners koersen tactisch ijzersterk

"Tactisch hebben we een supergoede koers gereden met de vijf renners die over zijn", vond Kruijswijk, "Sinds Wout die etappe heeft gewonnen, staan we er weer als ploeg."

"We hebben veel voor elkaar over. Na de Ventoux-rit winnen we ook nog even de eerste Pyreneeën-etappe, dat is fantastisch. En we zijn nog niet klaar", zei de Brabantse klimmer.

Doordat Jumbo-Visma met drie man in de kopgroep zat, bleef alleen Mike Teunissen in het peloton achter om de nieuwe kopman Vingegaard bij te staan. "Het was eigenlijk niet het plan om met zijn drieën in de kopgroep te zitten, dat ontstond per ongeluk", vertelde Van Aert.

"We moesten daardoor een nieuw plan maken en dat heeft geweldig uitgepakt. Het was behoorlijk hectisch op de teamradio, maar we zijn steeds goed blijven communiceren", zei de Belg.

Kruijswijk had de minste benen van de drie in de kopgroep en liet zich als eerste terugzakken richting Vingegaard. En terwijl Kuss solo in de aanval was, liet Van Aert zich inlopen om de Deen bij te staan in de laatste snelle afdaling naar de finish.

'Het heeft geen nut om zelfmedelijden te hebben'

"We hebben op twee paarden gegokt vandaag", zei ploegleider Grischa Niermann. "We wilden de etappe winnen, maar ook met Jonas goede zaken doen in het klassement. Het is allebei gelukt en dat is prachtig."

Niermann vertelde dat de ploeg na alle valpartijen in de eerste dagen van de Tour altijd vooruit is blijven kijken. "Het heeft geen nut om terug te blikken en zelfmedelijden te hebben. We hebben de knop niet om hoeven te zetten na alle ellende, de knop is altijd aan blijven staan."

"We hebben allemaal hard getraind en zijn goed voorbereid naar de Tour gekomen. We hebben tegen elkaar gezegd: laten we er gewoon nog iets moois van maken en dat is nu gelukt."