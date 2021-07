Sepp Kuss komt woorden tekort na zijn overwinning in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Amerikaan soleerde zondag in een zware Pyreneeënrit naar de zege op zijn trainingswegen in zijn woonplaats Andorra la Vella.

"Dit is echt ongelooflijk. Ik heb hier geen woorden voor", jubelde de 26-jarige Kuss na de etappe. "In de eerste weken van de Tour heb ik behoorlijk afgezien. Ik miste gewoon het gevoel in mijn benen."

"Ik wist dat de etappe vandaag in mijn woonplaats zou finishen", vervolgde hij. "Daarom was ik enorm gemotiveerd. Ik had eindelijk weer eens goede benen. Ik ben zo blij. Mijn vriendin en haar familie stonden me op de laatste klim toe te juichen."

Kuss reed op de slotklim weg uit een grote kopgroep. De Jumbo-Visma-renner had op de finish in Andorra een voorsprong van 23 seconden op de nummer twee Alejandro Valverde.

"Ik ken de klim erg goed, maar ik bedwing hem eigenlijk zelden omdat hij erg zwaar is", zei hij over de Col de Beixalis, een klim van de eerste categorie. "Ik wist dat het begin erg zwaar zou worden, maar dat ik het kon vasthouden tot de finish als ik daarna een gaatje kon slaan."

Sepp Kuss kwam solo over de finish in Andorra. Sepp Kuss kwam solo over de finish in Andorra. Foto: ANP

'Als zo'n groot kampioen dat doet, moet je het afmaken'

Kuss bezorgde Jumbo-Visma de tweede ritzege in deze Tour. Wout van Aert won woensdag de etappe over de Mont Ventoux. De Belg behoorde zondag ook tot de kopgroep en deed tijdens de rit een hoop kopwerk voor Kuss.

"Wout heeft veel werk voor me verricht in de vallei", zei de Amerikaan. "Als zo'n groot kampioen dat voor je doet, dan moet je het ook afmaken."

Voor Kuss betekende zijn overwinning de tweede in een grote ronde. In 2019 won hij ook een etappe in de Vuelta a España.