Wilco Kelderman was zondag opgelucht dat hij in de vijftiende etappe van de Tour de France geen tijd verloor op zijn concurrenten in de top van het algemeen klassement. De Nederlandse renner van BORA-hansgrohe hoopt dat hij zichzelf in de derde en laatste week meer kan laten zien.

Kelderman moest in de finale van de loodzware Pyreneeënrit naar Andorra een aantal keer lossen, maar vocht zich telkens terug. Hij steeg ten koste van Guillaume Martin zelfs een plekje in het klassement en is nu de nummer zes.

"Ik had niet echt een goede dag. Ik was eigenlijk een beetje bang voor de finale. Gelukkig zaten ze van voren te pokeren. Op zich ben ik de dag nog aardig doorgekomen", zei Kelderman na de door Sepp Kuss gewonnen etappe.

Kelderman heeft nog uitzicht op de tweede plaats, aangezien zijn achterstand op Rigoberto Urán 58 seconden bedraagt. Tadej Pogacar lijkt de eindzege nauwelijks nog te kunnen ontgaan, want hij heeft een voorsprong van 5.18 minuten op Urán.

'Tot dusver is het vooral schade beperken'

Kelderman kan maandag weer wat nieuwe energie opdoen, want dan heeft het peloton een rustdag. De renners wachten vervolgens een aantal pittige dagen, met eerst een heuvelrit en daarna twee bergritten.

"Ik kijk er wel naar uit, ook omdat het dan wat frisser is. Ik hoop dat ik met wat kouder weer wat beter ben en wat meer mee kan doen in de strijd, want tot dusver is het vooral de schade beperken", aldus Kelderman.

"Ik ben tevreden met mijn huidige positie. Het gaat lekker en ik moet zo door blijven gaan. Er is nog van alles mogelijk. Het staat zo dicht bij elkaar. Het verschil met de nummer twee is te overzien. Dus ja, ik moet gewoon moed houden."