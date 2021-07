Wout Poels heeft in de vijftiende etappe van de Tour de France de bolletjestrui heroverd. De 33-jarige Limburger pakte zondag voldoende punten om de leiding in het bergklassement over te nemen van Michael Woods.

Poels maakte deel uit van een omvangrijke vroege vluchtersgroep in een 191 kilometer lange bergrit van Céret naar Andorra la Vella. Onderweg verzamelde hij op de verschillende cols 25 punten.

De 33-jarige renner van Bahrain Victorious kwam op de Montée de Mont-Louis (eerste categorie) als eerste boven, op de Col de Puymorens (tweede categorie) als tweede en op zowel de Port d'Envalira als de Col de Beixalis (beide eerste categorie) als derde.

Hierdoor komt Poels in het bergklassement op 74 punten. Hij heeft acht punten voorsprong op Woods. De Canadees wordt gevolgd door Jumbo-Visma-renner Wout van Aert en Nairo Quintana (beiden 64 punten). Bauke Mollema, die zaterdag de veertiende etappe won, staat met 41 punten vijfde in het bergklassement.

Poels kreeg de bolletjestrui na de achtste rit ook al om zijn schouders, maar verloor die een dag later aan Quintana. Hij was toen al de derde Nederlander die deze Tour het bergklassement aanvoerde. Ide Schelling reed zes dagen in de bolletjestrui. Een van die dagen was de trui eigenlijk in het bezit van Mathieu van der Poel, maar die had toen het geel al om zijn schouders.

Poels finishte in de etappe als derde. Hij gaf één minuut en vijftien seconden toe op Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss, die met de ritzege aan de haal ging.