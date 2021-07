Sepp Kuss heeft zondag de vijftiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De klimmer van Jumbo-Visma soleerde in een zware Pyreneeënrit op zijn trainingswegen in Andorra naar de zege. Geletruidrager Tadej Pogacar counterde alle aanvallen van zijn concurrenten en behoudt zijn grote voorsprong in het klassement.

Kuss, die al enige tijd in Andorra woont, reed op de slotklim weg uit een grote kopgroep. De 26-jarige Amerikaan had op de streep in Andorra la Vella een voorsprong van 23 seconden op de nummer twee Alejandro Valverde.

Kuss bezorgde Jumbo-Visma de tweede ritzege van deze Tour. Wout van Aert, die zondag ook lange tijd in de kopgroep zat, won woensdag de etappe over de Mont Ventoux.

Wout Poels kwam op 1.15 minuten als derde over de streep. De Nederlander pakte onderweg genoeg punten om de leiding in het bergklassement weer over te nemen van de Canadees Michael Woods.

Uitslag etappe 15 Tour de France 1. Sepp Kuss

2. Alejandro Valverde +23 seconden

3. Wout Poels +1.15 minuten

4. Ion Izagirre +1.15

5. Ruben Guerreiro +1.15

6. Nairo Quintana +1.15

7. David Gaudu +1.15

8. Dan Martin +1.22

9. Franck Bonnamour +1.22

10. Aurélien Paret-Peintre +1.22

Martin let niet op en verliest tweede plek

Pogacar, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz vielen diep in de finale allemaal meerdere keren aan in de groep met favorieten, maar kwamen net als Wilco Kelderman op 4.51 minuten van Kuss over de streep.

Guillaume Martin verloor wel tijd. De Franse nummer twee van het klassement lette niet op in de afdaling van de voorlaatste klim en werd op vier minuten gereden. Urán staat nu tweede op 5.18 minuten van Pogacar. Kelderman (+6.16) steeg ook een plekje en is de nieuwe nummer zes.

De renners mogen maandag genieten van de laatste rustdag. In de slotweek zijn er nog drie bergritten, twee vlakke etappes en een tijdrit.

Algemeen klassement Tour de France 1. Tadej Pogacar

2. Rigoberto Urán +5.18 minuten

3. Jonas Vingegaard +5.32

4. Richard Carapaz +5.333

5. Ben O'Connor +5.58

6. Wilco Kelderman +6.16

7. Alexey Lutsenko +7.01

8. Enric Mas +7.11

9. Guillaume Martin +7.58

10. Pello Bilbao +10.59

Hevige strijd om bergklassement

De kopgroep bestond zondag uit liefst 32 renners. Met Poels, Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle waren er drie Nederlanders mee. Jumbo-Visma was met Kruijswijk, Van Aert en Kuss goed vertegenwoordigd.

UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, gaf de vluchters een maximale voorsprong van ruim tien minuten. Daardoor was er alle tijd voor de strijd om de bolletjestrui. Met Michael Woods, Nairo Quintana, Poels en Van Aert zat de top vier van het bergklassement in de kopgroep. Poels eindigde op alle vier de cols in de top drie, waardoor hij dinsdag de bolletjestrui zal dragen.

Op de Port d'Envalira, de voorlaatste klim van de dag (10,7 kilometer à 5,9 procent), verhoogden INEOS en Movistar het tempo in het peloton, in de hoop toch nog wat te doen aan de grote voorsprong van Pogacar in het klassement. De voorsprong van de vluchters was op de top daardoor nog maar 5.30 minuten.

De eerste Pyreneeënrit zorgde voor mooie plaatjes. De eerste Pyreneeënrit zorgde voor mooie plaatjes. Foto: ANP

Quintana valt aan en lost

In de kopgroep zorgde het dak van deze Tour (2.408 meter) voor een flinke schifting. Kruijswijk moest lossen, terwijl Van Baarle zich samen met ploegmaat Jonathan Castroviejo liet afzakken naar de groep met zijn kopman Carapaz.

Twintig koplopers begonnen aan de steile slotklim, de Col de Beixalis (6,4 kilometer à 8,5 procent). Quintana viel meteen aan, maar de Colombiaan moest die inspanning al snel bekopen. Kuss plaatste wel een succesvolle demarrage. Hij had op de top een voorsprong van twintig seconden op Valverde en behield die marge tot de finish.

In de groep met favorieten deden Carapaz en Vingegaard meerdere pogingen om Pogacar te lossen, maar de Sloveen gaf geen krimp. Het trio kwam daardoor in een groepje met ook Kelderman, Urán en Ben O'Connor over de streep.