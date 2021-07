De etappe van zondag naar Andorra is misschien wel de beste mogelijkheid om geletruidrager Tadej Pogacar nog aan het wankelen te brengen in deze Tour de France. Zijn concurrenten hopen te profiteren van de hitte in de Pyreneeën.

"We krijgen morgen echt een belangrijke etappe", kondigde Richard Carapaz aan. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers staat vijfde in het klassement, op 5.33 van Pogacar.

"Het wordt warm en we moeten vier hoge klimmen op, de hoogste is 2.400 meter. Iedereen die nog iets wil proberen, zal dat morgen gaan doen."

Pogacar heerst tot dusver op elk terrein in de Tour. Enig vraagteken is nog hoe de 22-jarige Sloveen tegen de hitte bestand is. De Tour die hij vorig jaar won, werd vanwege het coronavirus grotendeels in september verreden. En tijdens de eerste week van de huidige Tour was het meestal fris en regenachtig.

INEOS-renner Richard Carapaz. INEOS-renner Richard Carapaz. Foto: AP

Vingegaard van plan om alles te geven

Het enige zwakke moment dat Pogacar deze Tour vertoonde, was in de warmste etappe tot dusver over de Mont Ventoux, waar Jonas Vingegaard bergop een halve minuut bij hem wegreed. In de afdaling reed de geletruidrager dat gat weer dicht.

"Zaterdag was het opnieuw warm en zwaar, maar ik ben er goed doorheen gekomen", zei Vingegaard, die vierde staat op 5.32 van de leider. "Het was een perfecte dag. Maar de etappe van zondag zal nog veel zwaarder worden. Hopelijk voel ik me goed, ik ben hoe dan ook van plan om alles te geven wat ik in me heb."

Zondag wordt een temperatuur van 27 graden voorspeld in Andorra. Pogacar moest zaterdag al toestaan hoe Guillaume Martin dichterbij kwam in het klassement. De Fransman van Cofidis zat in de ontsnapping en steeg naar de tweede plek in het klassement (+4.04). "Martin is niet echt een zorg voor mij, want vier minuten is nog steeds een hele goede voorsprong", zei Pogacar.

De kopman van UAE Emirates heeft de etappe naar Andorra vooraf verkend. "Het wordt zwaar, want we moeten naar grote hoogte. We zullen zien hoe het gaat, maar ik zal verdedigend moeten rijden."