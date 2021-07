Bauke Mollema had al lange tijd zijn zinnen gezet op de veertiende etappe van de Tour de France. De klimmer van Trek-Segafredo boekte er zaterdag na een lange solo een fraaie etappezege.

Enkele dagen geleden bestudeerde Mollema de laatste 50 à 60 kilometer van de etappe tussen Carcassonne en Quillan op Google Maps. "Al voor de start van de Tour had ik deze etappe in mijn hoofd zitten", vertelde de Groninger.

"Ik wist dat dit een goede dag was voor de ontsnapping. De hele dag een beetje op en neer en de finish niet bergop, maar na een afdaling van een stevige klim. Dat is misschien wel het beste parcours voor mij."

Mollema plaatste zijn beslissende demarrage op 42 kilometer van de meet. "Ik had op Google Maps gezien dat vlak daarvoor een lastige afdaling was, waar Michael Woods ook viel. Daarna heb ik op het juiste moment gewacht om weg te rijden."

"Veel andere jongens in de kopgroep verwachtten op die plek geen aanval, maar ik wist dat er veel korte bochten zouden komen waar ik snel uit het zicht kon zijn", zei Mollema.

Bauke Mollema wordt in Quillan gehuldigd als etappewinnaar. Bauke Mollema wordt in Quillan gehuldigd als etappewinnaar. Foto: Getty Images

'Bauke kan heel stilletjes met zichzelf bezig zijn'

Hoewel Mollema al lange tijd van plan was om zaterdag zijn slag te slaan, konden zijn ploeggenoten weinig aan hem merken. "Bauke kan heel stilletjes in zichzelf bezig zijn met iets", zei de Belg Edward Theuns.

"We hebben vijf renners voor wie het parcours van vandaag geschikt was", vertelde de ploegmaat van Mollema. "Bauke is dan zo iemand die niet echt reageert bij de ploegbespreking en in de koers gewoon zijn ding doet. Ik had wel het gevoel dat hij iets van plan was vandaag."

De 34-jarige Mollema is de 34e Nederlander die minimaal twee ritzeges op zijn naam heeft in de Tour de France. Zijn triomftocht van zaterdag deed sterk denken aan zijn eerdere succes in de Tour. In 2017 reed hij op zo'n 30 kilometer van de streep weg uit een grote kopgroep in een heuvelrit naar Le Puy-en-Velay.

"De eerste zege is altijd het meest speciaal, maar ik ben ook heel blij met deze. Ik had het vertrouwen dat ik het na een lange solo kon afmaken", zei Mollema.

Mollema reed in de afdaling kort achter Wout Poels, kort voor zijn beslissende aanval. Mollema reed in de afdaling kort achter Wout Poels, kort voor zijn beslissende aanval. Foto: Getty Images

Tour nog niet per se geslaagd voor Trek

"Bauke wint op zijn manier jaarlijks wel een mooie rit ergens", zei Theuns. "We hebben hier in de Tour geen klassementsambities en zijn voor etappezeges naar de Tour gekomen."

Trek was al twee keer tweede en Mollema werd derde in de Mont Ventoux-etappe. "Dat het nu wel gelukt is, neemt veel druk weg bij de ploeg", zei Theuns. Maar de Tour is nog niet per se geslaagd voor Trek-Segafredo, stelde de Belg. "We gaan proberen er nog één te winnen."