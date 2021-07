Ploegleider Steven de Jongh was vol lof over de fraaie aanval van zijn renner Bauke Mollema in de Tour de France. De Groninger bekroonde zaterdag een solo van 42 kilometer met een ritzege in de Ronde van Frankrijk.

"De manier waarop hij het doet is het mooiste", zei De Jongh na afloop van de rit bij de NOS. "Hij gaat heel vroeg. Op het bochtige gedeelte was hij snel uit zicht en dan komt hij in zijn ritme met zijn schouders van links naar rechts."

"Hij bleef maar uitlopen", vervolgde De Jongh, die Mollema een voorsprong van anderhalve minuut zag pakken op zijn dertien achtervolgers. "Op de klim hebben ze iets teruggepakt, maar dat is ook heel normaal na zo'n inspanning. Maar zijn voorsprong kwam nooit onder de minuut, dus de ritzege kwam kwam ook nooit meer in gevaar. Dat is heel netjes."

De ploegleider had al snel door dat Mollema ging winnen. "Hij voelde dat de benen goed waren. We hebben vaker gezien dat agressief rijden loont in de Tour. In deze periode van de Tour gaat het om de benen."

"Daarachter draaiden ze wel rond, maar de overtuiging spatte er niet meer vanaf. Zeker niet toen wij passeerden, toen waren de bekkies toch al redelijk bleek bij die mannen. Dat kon ik natuurlijk meegeven aan Bauke. Alleen Bauke kan op zo'n manier winnen. Echt super."

Voor de 34-jarige Mollema is het de tweede keer dat hij een rit in de Tour de France wint. In 2017 schreef hij een heuvelrit in het Centraal-Massief op zijn naam. De Groninger zegevierde ook al eens in een etappe in de Vuelta, de Clásica San Sebastian (2016) en de Ronde van Lombardije (2019).