Bauke Mollema is door het dolle heen na zijn fraaie ritzege in de Tour de France. De Groninger won zaterdag de veertiende etappe na een indrukwekkende solo van 42 kilometer.

"Dit smaakt heel goed", zei Mollema direct na afloop in het flashinterview. "Het is geweldig om weer een rit te winnen. Ik ben superblij. Het was een superzware dag: pas op 90 kilometer van de streep was de vlucht van de dag een feit. Het team deed het vanaf het begin goed, want we zaten altijd met vijf, zes renners vooraan."

De 34-jarige Mollema zat in een kopgroep van veertien renners en trok op ruim 40 kilometer van de streep in een afdaling ten aanval. Omdat er in de achtervolgende groep met dertien renners amper werd samengewerkt, liep de voorsprong van de Nederlander op naar een minuut.

"Het was een mooie groep met sterke renners, maar we werkten niet echt goed samen. Sommigen wilden niet meedraaien. Ik voelde me goed en dacht: laten we van ver gaan. Ik reed zo'n 45 kilometer alleen. Het was een zware finale, maar ik ben blij dat ik het gehaald heb."

"Ik voelde me goed en had het vertrouwen dat ik lang alleen op kop kon rijden. Toen ik op een gegeven moment anderhalve minuut had, wist ik dat ik het kon halen tot de streep. Op het zwaarste gedeelte van de laatste klim ging ik voluit en moest ik niet te veel tijd verliezen. Toen ik op de top nog 50 seconden had, wist ik dat ik het ging halen."

Bauke Mollema kwam met gebalde vuisten over de streep. Foto: Getty Images

'In deze ritten willen we vooraan zitten'

Voor Mollema is het zijn tweede ritzege ooit in de Tour de France. De renner van Trek-Segafredo schreef in 2017 ook al een zware bergetappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam. Sindsdien loerde hij regelmatig op een nieuwe etappeoverwinning; in deze Tour was hij al vaker in de ontsnapping.

"De ploeg rijdt in de laatste week erg agressief en we doen alles voor de ritzege, omdat we geen rol in het algemeen klassement meer spelen. In deze ritten willen we vooraan zitten. Ik wil de jongens bedanken, zeker voor hun bijdrage aan het begin van de koers. We hebben niks gemist."