Bauke Mollema heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan een rit in de Tour de France gewonnen. De Groninger kwam na een indrukwekkende solo van 42 kilometer alleen over de meet in een overgangsetappe naar de Pyreneeën.

De 34-jarige Mollema zat in een veertienkoppige kopgroep en ging in een afdaling alleen ten aanval. De renner van Trek-Segafredo sloeg al snel een groot gat op zijn dertien achtervolgers, onder wie zijn landgenoot Wout Poels. Op de streep in Quillan hield hij ruim een minuut over op nummer twee Patrick Konrad en nummer drie Sergio Higuita. Poels werd dertiende.

Mollema won in 2017 voor het eerst een etappe in de Tour de France. De Nederlander kwam toen eveneens solo over de meet in een zware bergrit in het Centraal-Massief. Destijds reed hij 30 kilometer alleen in de aanval en bleef hij onder anderen Primoz Roglic voor.

Routinier Mollema is geen veelwinnaar in het peloton. Deze ritzege in de Tour de France is zijn zeventiende overwinning in zijn profloopbaan, die hij in 2006 opstartte bij de Nederlandse ploeg Team Löwik Meubelen. De koersen die hij won waren echter niet de minste. Hij pakte onder meer een ritzege in de Vuelta a España (2013), won de Clásica San Sebastian (2016) en zegevierde in de Ronde van Lombardije (2019), een monument.

De klassementsrenners mengden zich niet in de strijd om de dagzege. Tadej Pogacar hoefde geen aanval op zijn gele trui te pareren, maar zag vluchter Guillaume Martin wel een sprong in het klassement maken van de negende naar de tweede plaats. De Fransman staat nu op 4.04 minuten van de Sloveen. Wilco Kelderman verloor daardoor een plekje in het klassement en bezet de zevende plaats.

Bauke Mollema en Wout Poels reden samen in een kopgroep van oorspronkelijk veertien renners.

Overgangsrit voor de vluchters

Met enkele zware dagen in de Pyreneeën voor de boeg was de bijna 184 kilometer lange overgangsrit van Carcassonne naar Quillan op het lijf van de avonturiers geschreven. De vijf gecategoriseerde beklimmingen die de renners onderweg tegenkwamen waren te zwaar voor de sprinters, maar te licht voor de klassementsrenners om het verschil te maken.

Er vond dan ook een lange en intense strijd om de vlucht van de dag plaats. Pas na twee uur hard koersen, waarin ruim 90 kilometer werd afgelegd, kreeg de kopgroep gestalte. Poels stak op 98 kilometer van de streep het lont in het kruitvat en alleen de Italiaan Mattia Cattaneo vond het wiel van de Limburger.

Langzaamaan kregen Poels en Cattaneo steeds meer renners met zich mee aan de kop van de koers. Uiteindelijk bestond de kopgroep uit zo'n veertien renners, onder wie Mollema. Het peloton haalde zijn neus op voor de ritzege en gunde de veertien de strijd om de dagzege.

Bauke Mollema handhaafde zijn voorsprong van een minuut op zijn achtervolgers en kwam solo over de finish.

Mollema valt uit het niets aan

Poels leek zich in de kopgroep vooral te bekommeren om de bolletjestrui, want op de Col de Montségur, de Col de la Croix des Morts, de Côte de Galinagues en de Col de Saint-Louis sprintte de Limburger met zijn concurrent Michael Woods om de bergpunten. Poels kwam uiteindelijk vijf punten tekort op Woods, die de bergtrui overnam van Nairo Quintana.

In de afdaling van de Côte de Galinagues, op 42 kilometer van de streep, sprong Mollema vanuit het niets weg uit de kopgroep. De Groninger pakte al snel een minuut op zijn dertien achtervolgers, die amper met elkaar samenwerkten en zodoende hun achterstand alleen maar zagen oplopen.

Met een voorsprong van 1 minuut en 15 seconden begon Mollema aan de Col de Saint-Louis, de laatste klim van de dag met een lengte van 4,7 kilometer en een gemiddelde stijging van 7,4 procent. In de achtervolgende groep demarreerden nog wel wat renners op de flanken van die beklimming, maar de Groninger hield stand en kwam na een indrukwekkende solo van 42 kilometer alleen over de meet in Quillan.