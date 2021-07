Voor tientallen renners in de Tour de France zal de etappe van zondag voelen als thuiskomen. Finishplaats Andorra is namelijk voor steeds meer wielrenners een ideale uitvalsbasis.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe, bolletjestruidrager Michael Woods, Vuelta-winnaar Simon Yates, Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart, zo'n beetje de hele Spaanse Movistar-ploeg en veel renners uit Australië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Scandinavië zijn woonachtig in Andorra.

Het gunstige belastingklimaat (ook veel Spaanse motorcoureurs en andere beroemdheden hebben er een huis), het aangename weer, de hoogte en de goede trainingsmogelijkheden zijn voor hen reden geweest om naar het ministaatje in de Pyreneeën te verhuizen.

Voordat Robert Gesink de Tour na een valpartij moest verlaten, keek de renner van Jumbo-Visma het meest uit naar de vijftiende etappe. Ook de Achterhoeker heeft sinds enkele jaren een huis in Andorra.

"Eerst woonde ik in Spanje, in Girona", vertelde Gesink. "Maar daar kon het in de zomer aardig druk worden met toeristen. Ik ben een liefhebber van het platteland, ik houd van rust en de bergen. Daarom hebben we besloten om naar Andorra te verhuizen."

"Het hele gezin voelt zich er thuis. Er wonen daar veel Engels sprekenden. Mijn kinderen zitten op een internationale school en hebben het goed naar hun zin. "

DSM-klimmer Mark Donovan rijdt zondag langs zijn eigen huis. DSM-klimmer Mark Donovan rijdt zondag langs zijn eigen huis. Foto: Getty

'Het is een constante hoogtestage'

De Tour passeert zondag het huis van Gesink. Ook DSM-renner Mark Donovan woont pal aan het parcours.

"Toen ik anderhalf jaar geleden prof werd, ben ik in Andorra gaan wonen", zegt de 22-jarige Brit. "Mijn appartement zit op 2.000 meter hoogte, het is eigenlijk een constante hoogtestage."

"Je kunt het wel een wielerparadijs noemen. De wegen zijn erg breed en er zijn veel fietspaden. De automobilisten houden rekening met je en geven veel meer ruimte op de weg dan op andere plekken in de wereld", vertelt Donovan.

"En het leuke is dat je tijdens het trainen bijna altijd wel toevallig een andere profrenner tegenkomt. Je hoeft niet eens af te spreken om samen met iemand te kunnen trainen."

De Amerikaan Sepp Kuss is een van de tientallen Tour-renners met een huis in Andorra. De Amerikaan Sepp Kuss is een van de tientallen Tour-renners met een huis in Andorra. Foto: EPA

'Je kunt hier heerlijk fietsen'

Zeker dertig Tour-renners hebben een huis in het Pyreneeënstaatje. Ook voor Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss voelt de etappe naar Andorra als thuiskomen. "Dit is de plek in Europa die het meest op mijn thuis in Colorado lijkt", vertelt de Amerikaan.

"Ik houd van de bergen en de schone lucht. Je kunt hier heerlijk fietsen, maar ook mountainbiken en skiën in de winter. Ik train vaak met Gesink, George Bennett, Amund Jansen of Carlos Verona. Er zullen zondag veel vrienden van me langs het parcours staan."

Kuss verwacht dat hij niet de enige is die de rit met rood heeft omcirkeld. "Het zou leuk zijn om iets moois te laten zien, maar ik denk dat er heel veel renners net zo gemotiveerd zijn omdat ze hier wonen."

Geoghegan Hart is bijna de buurman van Gesink in Andorra. "De overheid in Andorra heeft veel speciale fietspaden aangelegd, daarom is het fijn om er te trainen", vertelt de INEOS Grenadiers-renner. "En er is nog een groot voordeel aan wonen in Andorra: ik heb al vroeg een vaccin tegen COVID-19 gekregen."

De etappe van Céret naar Andorra la Vieile telt vier beklimmingen, waarvan drie van eerste categorie. De finishstreep is in een dal getrokken.