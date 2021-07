Na drie dagen voor aanvallers en sprinters duikt het peloton zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France het hooggebergte weer in. In de 191 kilometer lange eerste Pyreneeënrit van Céret naar Andorre-La-Vieille wordt bovendien het hoogste punt van deze Tour bereikt.

De kans is groot dat de rit weer voor verschuivingen gaat zorgen in het algemeen klassement. De vraag is echter of geletruidrager Tadej Pogacar nog aan het wankelen kan worden gebracht, met zijn voorsprong van ruim vier minuten op zijn naaste achtervolger Guillaume Martin.

Woensdag werd de Sloveen wel even in verlegenheid gebracht door Jonas Vingegaard, die Pogacar op de tweede beklimming van de Mont Ventoux liet staan en al snel een halve minuut pakte. Pogacar wist de Deen van Jumbo-Visma in de afdaling echter te achterhalen, maar het was het eerste teken van kwetsbaarheid van de kopman van UAE Team Emirates.

Of de ritwinnaar een vroege vluchter of een favoriet uit het algemeen klassement wordt, hangt af van het verloop van de koers en wie er in de vlucht zitten. Mocht een gevaarlijke klant voor het algemeen klassement onderdeel van de kopgroep zijn, dan laten de grote mannen dat waarschijnlijk niet gebeuren. Een verschroeiende versnelling van bijvoorbeeld Pogacar kan ook roet in het eten van een eventuele kopgroep gooien.

Het profiel van de vijftiende etappe in de Tour. Het profiel van de vijftiende etappe in de Tour. Foto: Bart-Jan Dekker

Finish ligt wederom in de afdaling

Het eerste serieuze klimwerk van de dag begint op ruim 60 kilometer na de officiële start, met de Montée de Mont-Louis, waarna de renners via de Col de Puymorens naar het dak van de Tour rijden: de Port d'Envalira op 2.408 meter hoogte.

Die berg van bijna 11 kilometer lang (met een gemiddelde stijging van 5,8 procent) ligt in Andorra. Het is voor het eerst in deze Tour dat de renners buiten de Franse landsgrenzen fietsen.

Het zwaartepunt van de koers ligt op de Col de Beixalis. De ruim 6 kilometer lange weg naar de top is enorm steil en loopt met gemiddeld 8,5 procent op. Vanaf de top is het nog zo'n 11 kilometer naar de finish, die wordt afgelegd via een technisch lastige afdaling.

Officiële start: 12.30 uur

Verwachte finishtijd: Rond 17.45 uur



Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐ Jonas Vingegaard, Rigoberto Urán

⭐⭐ Richard Carapaz, Julian Alaphilippe

⭐ Nairo Quintana