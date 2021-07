Søren Kragh Andersen en Warren Barguil gaan zaterdag niet meer van start in de Tour de France. De twee renners hebben te veel last van de gevolgen van een valpartij op een veelbesproken gravelstrook in de rit van vrijdag.

Op 60 kilometer van de finish stuitte het peloton in een afdaling op een weg vol met gravel, waardoor tientallen renners tegen het asfalt gingen, onder wie Kragh Andersen en Barguil. De koersradio had vlak voor het ongeluk wel gewaarschuwd voor het gravel, maar dat was te laat.

De 26-jarige Kragh Andersen reed de etappe wel uit, maar kwam op zestien minuten van ritwinnaar Mark Cavendish over de finish en vertoonde in de nacht van vrijdag op zaterdag symptomen van een hersenschudding. Zijn ploeg DSM heeft hem daarom uit koers gehaald. De Deen won vorig jaar nog twee ritten in de Tour.

Barguil, die in 2017 twee keer zegevierde in de Tour, heeft te veel last van klachten aan zijn rug en billen. In de derde etappe van de Tour was hij ook al ten val gekomen. "Ik had de Tour zo graag willen uitrijden, maar dit was een val te veel", aldus de Fransman van Arkéa-Samsic. "Ik kan geen kracht meer zetten in mijn rechterbeen. Ik geef niet snel op, maar nu zegt mijn lichaam stop."

Kragh Andersen en Barguil zijn niet de enige slachtoffers van de valpartij op de gravelstrook. Simon Yates, zijn ploeggenoot Lucas Hamilton van Team BikeExchange en rodelantaarndrager Roger Kluge van Lotto Soudal gaven ook al op. Daardoor staan er zaterdag in de veertiende etappe nog maar 149 van de 184 renners aan de start.

Tour-organisator ASO kreeg veel kritiek op de gravelstrook. "Dit is het grootste sportevenement ter wereld en dan is er niemand die in een auto voor de koers uitrijdt om te waarschuwen...", brieste Cees Bol, een van de slachtoffers. "Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat hier ongelukken zouden gebeuren."