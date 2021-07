De dertiende etappe in de Tour de France werd vrijdag ontsierd door een grote valpartij in de afdaling. Cees Bol, een van de slachtoffers, verweet de organisatie dat er gravel op de weg lag.

"We reden in de afdaling met hoge snelheid en uit het niets lag de hele weg vol met gravel", vertelde Bol na de finish in Carcassonne.

"Er schoven gewoon dertig man de berm in. Ik lag er ook bij. Je rijdt tussen 150 man met 70 kilometer per uur en kunt geen kant op."

Drie renners moesten de Tour verlaten door de valpartij op 60 kilometer van de finish: voormalig Vuelta-winnaar Simon Yates, zijn ploeggenoot Lucas Hamilton van Team BikeExchange en rodelantaarndrager Roger Kluge van Lotto Soudal.

De fysieke schade voor Bol viel mee. "Maar mijn fiets lag wel 5 meter verderop." Zijn ploeggenoot bij DSM Søren Kragh Andersen viel enkele meters naar beneden en moest uit het struikgewas klimmen.

Ook de Nederlanders Wout Poels (wond aan het bovenbeen), Dylan van Baarle (hevig bloedende knie), Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis behoorden tot de slachtoffers.

'Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat hier een ongeluk ging gebeuren'

"De renners konden er niks aan doen, maar de organisatie wel", zei Bol. "Dit is het grootste sportevenement ter wereld en dan is er niemand die in een auto voor de koers uitrijdt om te waarschuwen... Want je hoeft geen genie te zijn om te zien dat hier ongelukken zouden gebeuren."

Tien seconden voor het ongeluk werd er over de Tour-radio gewaarschuwd voor het gravel op de weg. "Maar dat horen de renners niet, alleen de ploegleiders. Voor ons was het al te laat", aldus Bol.

Hij kon na een achtervolging aansluiten in het peloton, maar kwam in de door Mark Cavendish gewonnen sprint niet verder dan de negentiende plek.

"Nils Eekhoff heeft me nog heel goed afgezet, maar ik had in de achtervolging al te veel energie verspild en kon niet meer goed aanzetten."