Bij Deceuninck-Quick-Step was er vrijdag ongeloof maar vooral feestvreugde. De Belgische ploeg hielp sprinter Mark Cavendish aan zijn 34e etappezege in de Tour de France, waarmee hij het record van Eddy Merckx evenaarde.

"Ik heb Eddy vorige week nog gesproken, na de eerste of tweede overwinning van Mark. Ik weet het niet precies meer", zei ploegbaas Patrick Lefevere. "Eddy zei: 'Records zijn er om gebroken te worden. En ik heb toch nog veel andere records."

Lefevere betwijfelde of Merckx het wel echt meende. "Eddy is een enorme winnaar; elk potje kaarten wil hij per se winnen. Ik denk dat hij het record graag had behouden."

Cavendish sprintte vrijdag in Carcassonne naar zijn vierde etappezege van deze Tour, waarmee hij het onhaalbaar geachte record van Merckx evenaarde. De vijfvoudig Tour-winnaar boekte zijn successen in de jaren zestig en zeventig.

Tot dit jaar won Cavendish voor het laatst in 2016 een etappe in de Tour. Hij leek al afgeschreven, maar Lefevere haalde de 36-jarige routinier terug naar zijn ploeg.

Meeste etappezeges in de Tour de France 34 - Eddy Merckx (BEL)

34 - Mark Cavendish (GBR)

28 - Bernard Hinault (FRA)

25 - André Leducq (FRA)

22 - André Darrigade (FRA)

Ploegleider na verloren weddenschap een kwartier in ijsbad

Het succes van de Brit leidde tot feesttaferelen bij Deceuninck-Quick-Step. "Wilfried Peeters (ploegleider, red.) moet vanavond vijftien minuten in een ijsbad", vertelde Lefevere. "Dat was de weddenschap: vijf zeges, vijftien minuten ijsbad." Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe won al een rit voor de Belgische ploeg in deze Tour.

Cavendish liet tijdens de Tour meerdere malen weten dat het record van Merckx hem niet bezighield. Maar toen hij vrijdag ook op 34 zeges kwam, vierde hij uitgebreid feest door al zijn ploeggenoten uitbundig te knuffelen.

"Het is ongelooflijk", zei de Italiaan Davide Ballerini. "Eddy is Eddy, een grootheid. Hij zette dit record neer en nu hebben we 'Cav' die het ook doet. Hij heeft geschiedenis geschreven."

"34 is heel mooi", aldus Dries Devenyns. "Mark heeft er heel hard voor gewerkt en beleeft een prachtige comeback. Kan het nog mooier? Ik weet het niet."

De Belgische helper vond het moeilijk om de twee wielergrootheden met elkaar te vergelijken. "Alle zeges van Mark waren massasprints. Eddy kon veel meer dingen. Is er dan wel een vergelijking mogelijk?"

Eddy Merckx won vijfmaal de Tour en wordt door velen gezien als de beste renner aller tijden. Foto: ANP

Lefevere: 'Ik vergis me bijna nooit'

De vier zeges van Cavendish deze Tour vormen een grote opsteker voor Lefevere, die de gok aandurfde met de Brit. Eerst door hem op zijn oude dag nog een contract aan te bieden en later door hem verrassend te selecteren voor de Tour.

"Ieder heeft zijn job. Jullie schrijven stukjes en ik maak keuzes", zei de 66-jarige Belg. "Ik heb recht op één vergissing per jaar, maar die maak ik bijna nooit."