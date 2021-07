Na het sprintwerk van vrijdag liggen er zaterdag weer kansen voor de vluchters in de Tour de France. De veertiende etappe is heuvelachtig en dus mogen renners als Wout van Aert en Julian Alaphilippe hopen op dagsucces.

De rit gaat over 183 kilometer van Carcassonne naar Quillan en eindigt aan de voet van de Pyreneeën. Zondag wacht dan ook de eerste Pyreneeën-etappe, maar in de overgangsrit van zaterdag wacht ook al wat klimwerk.

In totaal staan vier klimmetjes op het programma, waarbij de nodige bergpunten te verdienen zijn voor Wout Poels en Bauke Mollema. De twee Nederlanders staan respectievelijk vierde en vijfde in de strijd om de bolletjestrui, die om de schouders van Nairo Quintana zit.

De laatste klim is de Col de Saint-Louis met een gemiddelde stijging van 7,4 procent, waarna het in de resterende 17 kilometer voornamelijk dalen naar de finish is.

Massasprint lijkt uitgesloten

De aanvallers kunnen op de Col de Saint-Louis het verschil maken, maar het is ook niet uitgesloten dat een vroege kopgroep wegblijft en strijdt om de dagzege. Een massasprint lijkt onmogelijk, terwijl de klassementsrenners op het heuvelachtige parcours geen grote slag kunnen slaan.

Van Aert, die de elfde rit al won, en Alaphilippe behoren tot de aanvallers die toe kunnen slaan, maar er zijn heel veel renners die deze rit kunnen winnen. Uitgesproken favorieten zijn er niet.

Officiële start: 12.25 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Wout van Aert, Julian Alaphilippe

⭐⭐ Matej Mohoric, Michael Matthews,

⭐ Wout Poels, Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen