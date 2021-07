Mark Cavendish schreef vrijdag geschiedenis door voor de 34e keer een rit te winnen in de Tour de France. De 36-jarige Brit evenaarde in Carcassonne het record van Eddy Merckx, maar vindt niet dat hij in de wielerhistorie op gelijke hoogte staat met de Belgische legende.

"Ik kan nooit met de grote Eddy Merckx vergeleken worden", zei Cavendish op zijn persconferentie. "Hij is de grootste renner ooit en heeft heel veel mensen geïnspireerd om te gaan fietsen."

De sprinter van Deceuninck-Quick-Step boekte vrijdag zijn vierde etappezege van deze Tour door in de massasprint zijn teamgenoot Michael Mørkøv en de Belg Jasper Philipsen voor te blijven. Het was voor 'Cav' zijn 34e overwinning in de sprint. Merckx won tussen 1969 en 1977 sprints, tijdritten en bergetappes.

"Voor mensen die het wielrennen niet volgen is het lastig om in perspectief te plaatsen wat het betekent dat ik Merckx geëvenaard heb", aldus Cavendish. "Ik realiseer het me nog niet echt, daarvoor ben ik vandaag ook te diep gegaan."

"Het voelt voor mij als mijn eerste ritzege in de Tour. Dat is waar ik vroeger van droomde als kind en nu is het nog steeds mijn droom. Ik heb er zo hard voor gewerkt."

Mark Cavendish komt juichend over de streep. Mark Cavendish komt juichend over de streep. Foto: ANP

'Hoop dat ik kinderen geïnspireerd heb'

De afgelopen twee weken wilde Cavendish het niet hebben over Merckx of het record. Ook vrijdag wilde hij nog niet uitgebreid stilstaan bij zijn individuele prestatie.

"Ik deel dit succes met mijn teamgenoten. Alle ploegmaats die ik sinds 2008 heb gehad, hebben hieraan bijgedragen. Maar we hebben de komende dagen nog veel werk te doen. Pas na de Tour kunnen we nadenken over de historie die we hebben geschreven deze Tour."

Cavendish, die vorig jaar vreesde te moeten stoppen met wielrennen omdat hij lange tijd geen nieuwe ploeg vond, is er vooral trots op dat het Britse wielrennen in de afgelopen vijftien jaar flink gegroeid is, mede door zijn successen.

"Als ook maar een van mijn ritzeges een kind heeft geïnspireerd om de Tour te rijden later als hij groot is, dan zou dat heel veel voor mij betekenen. Misschien wel meer dan dit record."

Cavendish zou het record volgende week al alleen op zijn naam kunnen krijgen. De negentiende etappe is vlak en de traditionele slotrit naar Parijs eindigt bijna altijd in een massasprint.