Mark Cavendish heeft vrijdag de dertiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De 36-jarige topsprinter evenaarde met zijn 34e ritzege in de grootste wielerkoers ter wereld het record van de legendarische Belg Eddy Merckx.

Cavendish was de sterkste in de massasprint in Carcassonne. De Deen Michael Mørkøv maakte het feest van Deceuninck-Quick-Step compleet door tweede te worden, voor de Belg Jasper Philipsen, de Spanjaard Iván García Cortina en Danny van Poppel.

De 36-jarige Cavendish zou dit jaar eigenlijk niet eens de Tour rijden. Hij werd toch opgeroepen toen topsprinter Sam Bennett niet fit genoeg bleek te zijn. Cavendish, die tot dit jaar in 2016 voor het laatst een rit pakte in de Ronde van Frankrijk, won eerder deze Tour al de vierde, de zesde en de tiende etappe.

Daardoor werd het onaantastbaar geachte record van Merckx opeens een realistisch doel voor de Brit, die zijn dertiende Tour rijdt. De inmiddels 76-jarige Merckx had tussen 1969 en 1977 zeven Tours nodig voor zijn 34 ritzeges. Bovendien schreef 'De Kannibaal' vijf keer het eindklassement op zijn naam.

Tadej Pogacar behield de gele leiderstrui. Zaterdag rijden de renners richting de Pyreneeën en staat er een rit met twee cols van de tweede en drie cols van de derde categorie op het programma.

Meeste etappezeges in de Tour de France 34 - Mark Cavendish (GBR)

34 - Eddy Merckx (BEL)

28 - Bernard Hinault (FRA)

25 - André Leducq (FRA)

22 - André Darrigade (FRA)

Massale valpartij schrikt peloton op

De relatief vlakke etappe van Nîmes naar Carcassonne over 220 kilometer leek vrijdag lang het klassieke patroon van een sprintersetappe te volgen. Drie renners (de Amerikaan Sean Bennett, de Israëliër Omer Goldstein en de Fransman Pierre Latour) mochten op avontuur, maar kregen niet heel veel ruimte van het peloton.

Op 70 kilometer van de streep gebeurde er toch opeens van alles. De kopgroep viel uiteen door onenigheid tussen de drie, Philippe Gilbert demarreerde uit het peloton en vlak daarna was er een grote valpartij aan de achterkant van de grote groep.

Zo'n dertig man, onder wie de Nederlanders Wout Poels, Cees Bol, Nils Eekhoff en Dylan van Baarle, lagen op de grond na de crash, die veroorzaakt werd door slecht asfalt in een flauwe bocht van een afdaling.

Bij Team DSM lagen alle renners erbij; Søren Kragh Andersen hoorde bij de mannen die met fiets en al uit de greppel moesten klimmen. Simon Yates, Roger Kluge en Lucas Hamilton moesten afstappen.

Uitslag etappe 13 Tour de France 1. Mark Cavendish

2. Michael Mørkøv - zt

3. Jasper Philipsen - zt

4. Iván García Cortina -zt

5. Danny van Poppel - zt

6. Alex Aranburu - zt

7. Christophe Laporte - zt

8. André Greipeil - zt

9. Magnus Cort - zt

10. Jasper Stuyven - zt

Deceuninck-Quick-Step weer heel sterk in finale

Goldstein en Latour lieten zich na de stevige crash als laatste vluchters inlopen en het peloton hield wat in, waardoor er met 50 kilometer te gaan even wat rust was.

Quentin Pacher maakte van de gelegenheid gebruik om solo weg te rijden. De Fransman pakte een minuut, maar werd met 20 kilometer te gaan weer teruggepakt.

INEOS Grenadiers probeerde het peloton vervolgens in waaiers uiteen te trekken, maar dat lukte niet echt. Vervolgens liet Deceuninck-Quick-Step weer zien de sterkste sprintersploeg te zijn. Davide Ballerini verraste de andere teams met een versnelling in de laatste 500 meter, waarna Mørkøv zijn ploegmaat Cavendish naar de historische zege leidde.