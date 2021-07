Simon Yates, rodelantaarndrager Roger Kluger en Lucas Hamilton zijn vrijdag afgestapt in de dertiende etappe van de Tour de France. De drie renners waren de grootste slachtoffers van een massale valpartij op ruim 60 kilometer van de streep.

Zo'n dertig renners gingen onderuit in een flauwe bocht van een afdaling. Het slechte asfalt en de smaller wordende weg leken daarbij een belangrijke rol te spelen.

Yates bleef na de val lang op het asfalt zitten. De 28-jarige Brit probeerde het nog heel even, maar gaf al snel op. De Vuelta-winnaar van 2018 en de nummer drie van de Giro van dit jaar richtte zich in de Tour op ritzeges, maar hij kwam niet verder dan een zesde plek in de zesde etappe.

Yates geldt als een van de kanshebbers voor de olympische titel in de wegrit bij de Spelen van Tokio. Die koers is op zaterdag 24 juli.

Team BikeExchange verloor twee renners, want ook Hamilton kon niet verder. De 25-jarige Australiër was de nummer 63 van het klassement.

De Duitser Kluge (35) was bezig aan zijn vijfde Ronde van Frankrijk en stond voor de etappe van vrijdag op de 155e en laatste plek in het algemeen klassement, op bijna drie uur van geletruidrager Tadej Pogacar.