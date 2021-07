Het moet raar lopen wil Tadej Pogacar volgende week in Parijs niet worden gehuldigd als winnaar van de Tour de France. Op weg naar zijn tweede eindzege lijkt niets de immer vriendelijke Sloveen van slag te kunnen brengen. "Ik heb hem echt nog nooit kwaad gezien."

Wie Pogacar deze dagen hoort praten, krijgt het vermoeden dat hij in een van de allerbeste wielerteams van de geschiedenis rijdt. De jonge Sloveen laat geen mogelijkheid onbenut om zijn "fantastische" en "geweldige" ploeggenoten te prijzen.

Ook na de weinig spectaculaire etappe naar Carcassonne van vrijdag had de geletruidrager weer lovende teksten over zijn ploeggenoten. "Het team was heel erg sterk en we werkten uitstekend samen. Ze zorgden ervoor dat ik een comfortabele dag had."

"Ik vind het geweldig om voor Tadej te werken", zegt Vegard Stake Laengen tegen NU.nl. De Noorse renner is deze Tour een van de zeven helpers van UAE Emirates.

"Ik ken Tadej nu een paar jaar en hij is echt een van de fijnste kopmannen die ik heb gehad. Hij is aardig, geeft goede feedback, is altijd dankbaar en hij motiveert je", aldus de 32-jarige Laengen.

Tadej Pogacar omringd door zijn ploeggenoten van UAE Emirates. Tadej Pogacar omringd door zijn ploeggenoten van UAE Emirates. Foto: AP

Pogacar had ploeggenoten niet nodig bij onwaarschijnlijke solo

Maar wie Pogacar deze dagen ziet fietsen, krijgt de indruk dat hij de Tour ook zonder zijn ploeggenoten wel zou kunnen winnen. Hij kan op elk terrein met de besten mee, of het nu een heuvelrit is of het hooggebergte, een tijdrit of een waaieretappe.

Het zegt voldoende dat INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma, voor aanvang van de Tour de grote concurrenten, de titelverdediger met een groot blok van sterke renners hoopten te kunnen verslaan. Bij een man-tegen-mangevecht zou Pogacar waarschijnlijk in het voordeel zijn, vermoedden ze toen al.

Bij zijn onwaarschijnlijke solo van 30 kilometer in de Alpenetappe naar Le Grand-Bornand pakte Pogacar vorige week helemaal alleen ruim drie minuten voorsprong op al zijn concurrenten. Zijn ploeggenoten had hij niet nodig bij die indrukwekkende coup.

Ook de cijfers tonen aan dat zijn ploeg helemaal niet zo sterk is als de complimenteuze Pogacar wil doen geloven. UAE Emirates staat slechts tiende in het ploegenklassement en de Italiaan Davide Formolo is na Pogacar met ruim een uur achterstand de best geklasseerde renner van de ploeg.

Tadej Pogacar lijkt met alle renners in het peloton goed overweg te kunnen. Tadej Pogacar lijkt met alle renners in het peloton goed overweg te kunnen. Foto: AFP

'Gewoon een leuke jongen in je team'

Wie Pogacar deze dagen door het peloton ziet bewegen, zal hem niet kunnen betrappen op vedettegedrag. Van de grote renners tot de onbekende debutanten, allemaal lijken ze wel een praatje met de Sloveen te hebben gemaakt. Vaak staat een glimlach op zijn gezicht.

"Ik ken Tadej nu bijna drie jaar en ik heb hem nog nooit kwaad gezien, echt nog nooit", zegt Laengen. "Hij is enorm bescheiden, nederig kun je wel zeggen. Gewoon een leuke jongen om in je team te hebben."

Pogacar vertelde voor de start in de Tour de France in Brest al dat hij zich ondanks zijn status als titelverdediger niet op zijn gemak voelt in de rol van leider. Hij geeft zijn ploeggenoten geen commando's en laat het bepalen van de tactiek over aan de ervaren renners en de ploegleiders.

Tadej Pogacar vertoont geen spoor van irritatie bij vragen over doping. Tadej Pogacar vertoont geen spoor van irritatie bij vragen over doping. Foto: Getty

Pogacar vertoont geen spoor van irritatie bij dopingvragen

Niets lijkt Pogacar in de war te kunnen brengen. Als hij op een persconferentie een insinuerende vraag krijgt over doping, dan antwoordt hij op dezelfde vriendelijke toon als bij elke andere vraag.

"Ik ben gisteren drie keer getest op doping. Dat lijkt me overtuigend genoeg", zegt hij zonder een spoor van irritatie of frustratie, om daarna op dezelfde vriendelijke en kalme toon een vraag over zijn kansen in de volgende etappe te beantwoorden.

Ook tijdens een zeldzaam moment van zwakte tijdens deze Tour, toen Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard op de Mont Ventoux bij hem wegreed, behield Pogacar zijn kalmte. "Ik kraakte en ben in mijn eigen tempo naar boven gereden. Ik wist dat het niet ver meer was naar de top en dat ik Vingegaard samen met andere renners in de afdaling terug kon halen."

Vegard Stake Laengen rijdt op kop van het peloton in dienst van Tadej Pogacar. Vegard Stake Laengen rijdt op kop van het peloton in dienst van Tadej Pogacar. Foto: Getty

Pogacar op zijn hoede voor gevaar van valpartij

Maar vergis je niet, achter dat vriendelijke karakter gaat een renner schuil die barst van het zelfvertrouwen. "Toen Tadej in 2019 bij het team kwam, was meteen duidelijk dat het om een groot talent ging", vertelt Laengen. "Hij had net de Ronde van de Toekomst gewonnen en bij UAE begon hij ook direct te presteren."

"Tadej is zich heel bewust van zijn eigen kwaliteiten en straalt vertrouwen uit. Hij presteert eigenlijk altijd goed en je ziet hem nooit twijfelen."

Is er dan werkelijk niets dat hem uit balans kan brengen? Nou, toch wel: "Ik ben dit jaar al zes keer gevallen, en op de training ook nog vijf keer", zegt Pogacar. "Dat gevaar ligt steeds op de loer. Het blijft zaak om voorzichtig te zijn."