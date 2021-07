Geen renner reed deze Tour de France zo veel in de kopgroep als debutant Brent Van Moer. De jonge Vlaming wordt in België vergeleken met zijn gelouterde ploeggenoot Thomas De Gendt, een specialist in lange ontsnappingen.

"Een gemiste kans, maar zo gaat dat soms", baalde Van Moer kort na de finish van de twaalfde etappe in Nîmes. De 23-jarige renner zat voor de derde keer deze Tour in de juiste kopgroep, maar hij moest de etappezege aan de Duitser Nils Politt laten.

Van Moer zelf kwam als achtste over de streep. "Echt spijtig, want ik had goede benen en we zaten met twee renners van de ploeg in de kopgroep", aldus de renner van Lotto Soudal, die ploeggenoot Harry Sweeny derde zag worden.

Ook in de vierde en zevende etappe zat Van Moer in een lange vlucht. Bij zijn eerste poging was hij heel dicht bij succes. Pas op 200 meter van de streep werd Van Moer gegrepen door het peloton, waarna Mark Cavendish de massasprint won.

Renners met meeste kilometers in de kopgroep deze Tour 1. Brent van Moer (BEL) 484 km

2. Franck Bonnamour (FRA) 424 km

3. Harry Sweeny (AUS) 367 km

4. Hugo Houle (CAN) 358 km

5. Julian Alaphilippe (FRA) 347 km

De Gendt en Van Moer denken op dezelfde manier

De 23-jarige Van Moer wordt in België veel vergeleken met ploeggenoot De Gendt (34), die in het verleden na lange ontsnappingen etappes in de Tour (twee), Vuelta en Giro (ieder één) wist te winnen.

"Met zijn etappezege in de Dauphiné heeft Brent dit jaar al laten zien dat hij erg sterk is en het af kan maken na een lange ontsnapping", zei De Gendt. "En met een beetje meer geluk had hij dit jaar ook kunnen winnen in de Tirreno en de Ronde van Limburg."

"Voor de Tour hebben we veel samen getraind en gesproken", vertelde De Gendt. "We denken op dezelfde manier over lange ontsnappingen. Hoe je een voorsprong in stand houdt, hoe je defensief denkt terwijl je in de aanval bent, dat soort dingen. Brent is niet alleen sterk, maar ook erg slim."

"Op 100 of 30 kilometer van de finish is het niet verstandig om zo hard mogelijk te rijden, je moet soms ook slim zijn. Brent is slim genoeg om dat spel goed te spelen. Hij gaat zeker een paar mooie overwinningen boeken."

Van Moer heeft het liefst een harde koers

Het liefst zou Van Moer zo'n zege al in deze Tour boeken. "Ik ben hier om aan te vallen. Ik blijf het zeker proberen", zei hij. "In de etappes van vrijdag en zaterdag hoop ik weer mee te zitten."

"Zo'n etappe als donderdag, waarbij de kopgroep veel ruimte krijgt van het peloton, is eigenlijk niet ideaal voor mij. Ik heb liever een hele harde koers, nu was het de hele dag op z'n gemakske."

Hoewel hij al 484 kilometer voor het peloton uitreed, voelt Van Moer zich fris genoeg om het te blijven proberen. "Het is pas mijn eerste Tour en ik hoor van iedereen dat het dit jaar heel zwaar is."

"Maar ik voel me nog erg goed. Ik denk dat ik de benen heb op te winnen, maar je moet ook geluk hebben."

De dertiende etappe van vrijdag gaat van Nîmes naar Carcassonne. De rit is liefst 219 kilometer lang en kent geen zware beklimmingen.