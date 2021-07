Net als alle andere renners in het peloton, beleefde Tadej Pogacar donderdag een rustige dag in de Tour de France. De geletruidrager merkte niet eens dat het peloton in de eerste kilometers in waaiers uiteenviel.

"Mijn ploeggenoten hielden me de hele dag goed van voren. Daardoor ben ik niet in de problemen geweest. Ik hoorde later pas dat er waaiers waren", vertelde Pogacar op de persconferentie in Nîmes.

Met een harde wind in de rug ging het peloton in hoog tempo van start in de twaalfde etappe. De grote groep brak op in drie verschillende waaiers, onder anderen INEOS-renners Geraint Thomas en Richie Porte reden op achterstand.

Nadat er een kopgroep van dertien renners (onder wie de latere etappewinnaar Nils Politt) was weggereden, keerde de rust terug in het peloton. De geloste renners konden weer aansluiten en de kopgroep finishte met bijna zestien minuten voorsprong.

Pogacar kwam donderdag ontspannen als 21e over de streep. Foto: AP

'Iedereen was blij met een kalme dag'

"We hebben veel zware ritten gehad, daarom denk ik dat iedereen wel blij was met een kalme etappe", zei Pogacar. "Voor mij was het in elk geval een goede dag."

In het algemeen klassement behoudt Pogacar zijn voorsprong van ruim vijf minuten op nummer twee Rigoberto Urán. "Mijn ploeg heeft weer fantastisch gewerkt en er kwam geen aanval op de gele trui vandaag", stelde hij tevreden vast.

Pogacar wil in Pyreneeën zijn kans pakken, als die komt

De Sloveense kopman van UAE Emirates keek ook al even vooruit op het komende weekend in de Pyreneeën. "De eerste prioriteit is om de gele trui te verdedigen.

"En als ik me goed voel, zal ik proberen om aan te vallen en wat moois te laten zien. Als er een kans komt, zal ik hem proberen te pakken."

Vrijdag staat er eerst nog een relatief vlakke rit over liefst 219 kilometer tussen Nîmes en Carcassonne op het programma.