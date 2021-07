Nils Politt kan haast niet geloven dat hij donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France heeft gewonnen. De Duitser kwam in Nîmes solo over de finish en boekte het grootste succes uit zijn carrière.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

"Ik kan het bijna niet geloven. Het is een droom om een etappe te winnen in de Tour", jubelde de 27-jarige Politt, die bij BORA-hansgrohe ploeggenoot is van Wilco Kelderman en Ide Schelling.

Politt liet weten dat BORA-hansgrohe zijn tactiek moest wijzigen omdat Peter Sagan wegen knieproblemen niet meer van start kon gaan. De Duitser ging al vroeg in de rit met twaalf andere renners, onder wie Julian Alaphilippe en André Greipel, in de aanval.

De kopgroep kreeg alle ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van meer dan tien minuten op. Met nog een kleine 50 kilometer voor de boeg reed Politt samen met drie andere renners weg, waarna hij op 11 kilometer van de meet alleen verder ging en naar de ritzege soleerde.

Nils Politt reed op zo'n 11 kilometer van de finish weg bij zijn medevluchters. Nils Politt reed op zo'n 11 kilometer van de finish weg bij zijn medevluchters. Foto: Getty Images

Politt boekt tweede overwinning in carrière

"Vanaf de start was het erg zwaar door de waaiers", blikte Politt terug. "Ik voelde me goed na de zware rit van gisteren en heb alles gegeven. Dat het dan zo uitpakt met een etappezege, is ongelooflijk."

De renner doet voor de vijfde keer mee aan de Tour, maar kwam eerder nooit verder dan een vijfde plek in een Tour-etappe. Hij verricht normaal altijd veel beulswerk voor zijn ploeggenoten en boekte hiervoor pas één overwinning; in 2018 won hij een etappe in de Ronde van Duitsland.

"In de laatste kilometer dacht ik aan al het harde werk", aldus Politt. "Fietsen is mijn passie. Ik ben zo vaak weg van huis met alle wedstrijden en trainingskampen. Om een Tour-etappe te winnen, is de grootste beloning."