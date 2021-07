De sprinters in de Tour de France lieten het donderdag lopen (ritwinst voor Nils Politt), maar krijgen vrijdag een nieuwe kans om een etappe te winnen. Mark Cavendish geldt andermaal als topfavoriet en kan de jacht vervolgen op het record van Eddy Merckx, maar ook de vluchters hebben een goede kans.

De dertiende etappe van Nîmes naar Carcassone is aangevinkt als vlak, maar is zeker geen biljartlaken. Onderweg komen de renners één beklimming van de vierde categorie tegen (na 51 kilometer). Dik 50 kilometer later is er nog een tussensprint.

De etappe lijkt dus opnieuw voer voor de sprinters, maar donderdag bewezen de vluchters dat het ook anders kan. Ook de rit van vrijdag biedt de vluchters kansen, zeker als er renners uit de sprintersploegen de ruimte krijgen om mee te springen.

Carcassonne was in 2018 ook finishplaats in de Tour de France. Vluchter Magnus Cort was toen de beste. Hij versloeg in de sprint Ion Izagirre en Bauke Mollema. In 2006 won Yaroslav Popovych in de Zuid-Franse stad.

Het profiel van de dertiende etappe van de Tour de France. Het profiel van de dertiende etappe van de Tour de France. Foto: Bart-Jan Dekker

Laat Cavendish nieuwe kans op record Merckx lopen?

De grote vraag voor vrijdag is of de ploegen met sprinters het zinvol vinden om achter een kopgroep aan te rijden. Dat ligt in de eerste plaats aan de renners in die kopgroep, maar ook aan de benen van de sprinters zelf. De etappe van woensdag (met twee keer de Mont Ventoux) heeft er flink ingehakt in het peloton.

Cavendish staat op 33 etappezeges in de Tour de France en hoeft nog maar één rit te winnen om het onhaalbaar geachte record van Merckx te evenaren. Ook na vrijdag krijgt de 36-jarige Brit daar nog kansen voor, maar het is de vraag of hij opnieuw een kansrijke rit laat lopen.

Officiële start: 12.05 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mark Cavendish

⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Wout van Aert

⭐⭐ Nacer Bouhanni, Michael Matthews

⭐ Cees Bol, Sonny Colbrelli