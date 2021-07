Nils Politt heeft donderdag verrassend de twaalfde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Duitser, die deel uitmaakte van een vroege vluchtersgroep, kwam solo over de finish.

De 27-jarige Politt reed op zo'n 11 kilometer van de finish weg uit een kopgroep van drie renners en werd niet meer teruggezien door zijn medevluchters. De Spanjaard Imañol Erviti werd op een halve minuut tweede, voor de Australiër Harry Sweeny.

Voor Politt, die voor de vijfde keer meedoet aan de Tour, is het zijn eerste ritzege in een grote wielerronde. Eerder in zijn carrière won hij alleen een etappe in de Ronde van Duitsland.

Het peloton nam een snipperdag en kwam op meer dan zestien minuten van de ritwinnaar over de streep. Tadej Pogacar behield zijn gele trui en in de top van het algemeen klassement verandert er niets.

Vrijdag krijgen de sprinters een nieuwe kans in de dertiende etappe, die over bijna 220 kilometer van Nîmes naar Carcassonne gaat.

Top tien twaalfde etappe 1. Nils Politt (Dui) 3:22.12

2. Imañol Erviti (Spa) +0.31

3. Harry Sweeny (Aus) z.t.

4. Stefan Küng (Zwi) +1.58

5. Luka Mezgec (Slo) +2.06

6. André Greipel (Dui) z.t.

7. Edward Theuns (Bel) z.t.

8. Brent Van Moer (Bel) z.t.

9. Julian Alaphilippe (Fra) z.t.

10. Sergio Henao (Col) z.t.

Alaphilipe en Greipel in de aanval

De twaalfde etappe voerde het peloton over ruim 159 kilometer van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes. Onderweg moest alleen een klimmetje van de derde categorie worden bedwongen.

Al vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep van dertien renners, onder wie Julian Alaphilippe, André Greipel, Edvald Boasson Hagen en Sergio Henao. Het peloton deed het rustig aan, waardoor de vluchters alle ruimte kregen.

Met nog ruim 80 kilometer voor de boeg was de voorsprong van de koplopers meer dan tien minuten, waardoor al snel duidelijk werd dat de strijd om de ritzege niet in een massasprint zou worden beslist.

Kwartet rijdt weg uit kopgroep

Het verschil liep steeds verder op en op 50 kilometer van de finish probeerden verschillende renners te demarreren uit de kopgroep. Uiteindelijk slaagden Erviti, Stefan Küng, Politt en Sweeny erin om weg te komen.

Het kwartet had vrij snel een gat van dertig seconden met hun medevluchters geslagen en dat verschil werd steeds groter. Op het laatste heuveltje moest Küng lossen en kort daarna sprong Politt weg bij de andere twee.

De hardrijder van BORA-hansgrohe nam al snel zo'n tien seconden voorsprong en bouwde die in het vervolg steeds verder uit. Hij gaf de marge niet meer uit handen en boekte de grootste zege uit zijn loopbaan.