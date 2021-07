Peter Sagan gaat donderdag niet van start in de twaalfde etappe van de Tour de France. De Slowaak is door knieproblemen niet in staat om de koers te vervolgen.

De 31-jarige Sagan kwam in de massasprint van de derde etappe samen met Caleb Ewan ten val. De renner van BORA-hansgrohe liep daarbij een knieblessure op, al leek hij er wel mee te kunnen doorrijden. Nu gooit hij alsnog de handdoek in de ring.

"Het leek erop dat het juist beter ging, maar twee dagen geleden stootte ik mijn knie tegen mijn stuur", verklaarde Sagan. "Sindsdien kan ik mijn been niet meer goed bewegen. Het was daardoor een eenvoudig besluit om te stoppen, maar ook moeilijk. Nu moet ik mijn rust pakken om me voor te bereiden op de Spelen."

Het was voor Sagan een teleurstellende Tour. De meervoudig etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk eindigde in geen enkele etappe op het podium. Vorig jaar greep hij ook al naast een etappezege in de Tour.

Sagan reed laatste Tour voor BORA-hansgrohe

Het was de laatste Tour de France van Sagan in dienst van BORA-hansgrohe, waar hij na dit seizoen moet vertrekken. Het is nog niet bekend waar de drievoudig wereldkampioen op de weg zijn loopbaan vervolgt.

Sagan is al de 29e renner die de grootste wielerkoers van het jaar verlaat. Ook onder anderen Ewan en Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic moesten stoppen door hun in de derde etappe opgelopen verwondingen.

Door de vele afvallers zijn er nog 154 renners in koers. Het Tour-peloton vertrekt donderdag uit Saint-Paul-Trois-Châteaux voor een relatief vlakke rit van 159,4 kilometer naar Nîmes. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.