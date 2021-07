Nog 100 km - Met bijvoorbeeld André Greipel, Julian Alaphilippe en Edwald Boasson Hagen heeft de kopgroep al enkele renners die weten hoe het is om een Tour-etappe te winnen. Alaphilippe deed dat zelfs in deze editie al (de eerste etappe). De kansen van de kopgroep zijn vandaag toch best aardig, want in het peloton is er absoluut nog geen sprake van een achtervolging.