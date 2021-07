Jonas Vingegaard liet woensdag in de Tour de France zien dat geletruidrager Tadej Pogacar wel degelijk kwetsbaar is. Maar Jumbo-Visma blijft voorzichtig met het Deense talent.

"Nee, nee, nee, dat gaan wij niet zeggen", reageert sportief directeur Merijn Zeeman stellig op de vraag of Vingegaard het podium kan halen in Parijs. "Het is een piepjonge renner die voor het eerst de Tour rijdt. Hij kan de komende anderhalve week nog van alles tegenkomen."

De 24-jarige klimmer reed woensdag op de Mont Ventoux weg bij de groep met favorieten. Zelfs Pogacar kon zijn wiel niet houden. Met zijn lichte postuur was Vingegaard in de afdaling in het nadeel, waardoor hij werd achterhaald en geen tijd terug kon pakken op de geletruidrager.

De Sloveen gaf zijn concurrent na de finish een schouderklopje. "Ik zei tegen hem: 'Wat een race, gefeliciteerd.' Hij heeft echt een signaal afgegeven en heeft laten zien waartoe hij in staat is."

Het was de eerste keer deze Tour dat Pogacar kwetsbaar bleek. "Toen Vingegaard aanzette, kon ik hem de eerste paar honderd meter nog volgen. Maar het ging te hard, ik begon te kraken en moest lossen. Gelukkig had ik in de afdaling Urán en Carapaz bij me en konden we hem nog terughalen", blikte de kopman van UAE Emirates terug.

Pogacar en Vingegaard wensen elkaar succes bij de start van de elfde etappe. Pogacar en Vingegaard wensen elkaar succes bij de start van de elfde etappe. Foto: AFP

'Hij krijgt vertrouwen en dan zie je wat er kan gebeuren'

"Mooi dat Vingegaard zo gedurfd koerst", zei Steven Kruijswijk. De 34-jarige Brabander moest op de Mont Ventoux zo lang mogelijk bij zijn ploeggenoot blijven.

"Hij heeft eerder dit jaar al supermooie resultaten geboekt, maar de Tour is wel iets heel anders. Je moet hem vooral laten geloven dat hij ook op dit niveau goed is. Dan krijgt hij dat vertrouwen en zie je wat er kan gebeuren."

'We houden zijn voetjes op de grond'

In het klassement staat Vingegaard nu derde, op 5.32 minuten van de Sloveense leider. "Maar wij richten ons niet op Pogacar", zei Zeeman. "Jonas laat geweldige dingen zien, maar we bekijken het echt van dag tot dag.

"Het is een geweldig talent, dat is wel duidelijk. Maar we houden zijn voetjes op de grond. De ene dag is de andere niet."

Kruijswijk bekeek het iets optimistischer: "Pogacar heeft natuurlijk een grote voorsprong en is favoriet, maar misschien krijgt hij nog een slechte dag."

"Onze ploeg heeft vorig jaar de Tour op de laatste dag verloren, je weet nooit wat er nog kan gebeuren."