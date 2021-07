Na twee loodzware beklimmingen van de Mont Ventoux klom Wilco Kelderman woensdag een plekje in het algemeen klassement van de Tour de France. De kopman van BORA-hansgrohe staat nu zesde en het podium komt langzaam in zicht.

Op 'De Kale Berg' reden de renners woensdag in de brandende zon, het was bijna 30 graden in het zuid-oosten van Frankrijk. Een groot contrast met de Alpenritten, waar het afgelopen weekend hard regende en met 6 graden erg koud was.

Kelderman liet zien onder beide omstandigheden lang met de besten mee te kunnen. "Het was zwaar met het weer vandaag, ik heb heel veel flessen water gedronken", vertelde hij. "En twee keer de Ventoux op was natuurlijk helemaal super zwaar, maar ik voelde me goed vandaag."

Kelderman had net als de meeste renners in de groep favorieten geen antwoord op de aanval van Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard. De Deen reed zelfs geletruidrager Tadej Pogacar uit het wiel.

"Iedereen zat al op de limiet en kon echt niet op hem reageren", zei de dertigjarige Kelderman. "Ik moest mijn eigen tempo gaan rijden."

Kelderman kan ook blij zijn met vijfde plek

Hij kwam als negende over de finish, achttien seconden achter het groepje van Pogacar. Daardoor passeerde Kelderman de Spanjaard Enric Mas in het klassement. Ben O'Connor, die van de tweede naar de vijfde plek zakte, is inmiddels binnen zijn bereik.

Kelderman durfde halverwege de Tour nog niet hardop over het podium te dromen. "Ik doe gewoon mijn werk en ben blij met mijn niveau. Als blijkt dat er vier beter zijn, dan ben ik ook blij als ik vijfde word."

Donderdag heeft Kelderman normaal gesproken een rustige dag. De twaalfde etappe is vrijwel vlak en voert de renners over 159 kilometer naar Nîmes.