Het geplaagde Jumbo-Visma beleefde uitgerekend in de zwaarste etappe van de Tour de France dan eindelijk succes. Wout van Aert soleerde woensdag na een dubbele beklimming van de Mont Ventoux naar de etappezege. Sportief directeur Merijn Zeeman genoot met volle teugen.

"Lange tijd voerden alle valpartijen de boventoon. Maar deze zege nemen ze ons niet meer af, het was echt een mythische etappe", zei een stralende Zeeman kort na de finish.

Ook de elfde etappe begon in mineur, want Tony Martin moest als derde renner van de Nederlandse ploeg opgeven. "Elke keer als je chute (val in het Frans, red.) over de Tour-radio hoort, dan ben je bang dat we er weer bij liggen. En vandaag was het weer raak" zei Zeeman.

"De dag begon slecht, maar we zijn erin blijven geloven. Wout had een plan en het is fantastisch dat het gelukt is."

Zeeman vreesde dat INEOS Van Aert zou terugpakken

De directeur van de Nederlandse ploeg reed in de ploegleiderswagen vlak achter Van Aert, die deel uitmaakte van een vroege kopgroep en als laatste overbleef. "Het was echt een voorrecht om erachter te mogen rijden. Want dit is natuurlijk een heroïsche overwinning."

Zeeman had er aanvankelijk weinig vertrouwen in dat de kopgroep om de dagzege ging strijden. "Het leek erop dat de groep favorieten de kopgroep terug wilde gaan pakken. INEOS ging meteen op kop rijden. Maar ik wist wel: een goede Wout gaan zij niet zomaar terughalen."

Bij de tweede beklimming van de Mont Ventoux schudde Van Aert eerst medevluchters Bauke Mollema en Julian Alaphilippe van zich af. Daarna achterhaalde hij de ontsnapte Franse klimmer Kenny Elissonde. "Vervolgens was het gewoon één lange tijdrit naar de top", zei Zeeman.

"Hij reed gewoon hetzelfde tempo als de groep van de gele trui. Pas op het einde kwamen ze dichterbij, maar toen was het al beslist", prees Zeeman de Belgisch kampioen.

'In het wielrennen heb je een paar sterren en daar hoort Wout bij'

Een dag voordat hij de koninginnenrit van de Tour won, eindigde Van Aert nog als tweede in een volledig vlakke massasprint. "Hij is een fenomeen", vond Zeeman.

"In het wielrennen zijn momenteel een paar echte sterren en daar hoort Wout ook bij. Hij kan heel veel dingen. Ik ben blij dat hij bij ons in de ploeg rijdt."