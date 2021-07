Geletruidrager Tadej Pogacar is naar eigen zeggen niet in paniek geraakt toen hij woensdag bij de tweede beklimming van de Mont Ventoux gelost werd door Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard. Door een succesvolle achtervolging in de afdaling verloor de klassementsleider in de Tour de France geen tijd.

Vlak voor de top van de Mont Ventoux sprong Vingegaard weg uit de groep met favorieten en verrassend genoeg had Pogacar geen antwoord op de demarrage van de Deen van Jumbo-Visma. Het was voor het eerst in deze Tour dat de Sloveen een teken van zwakheid toonde. Tot dusver was hij een klasse apart in de Ronde van Frankrijk.

"Toen ik door Vingegaard gelost werd, probeerde ik rustig te blijven en mezelf niet op te blazen", zei Pogacar tijdens zijn persconferentie na afloop van de loodzware bergrit. "Ik wist dat het niet lang naar de top meer was. Hij was sterker vandaag. Ik denk dat het goed is dat ik niet in paniek raakte. Als ik dat had gedaan, had ik meer tijd verloren."

De 22-jarige Pogacar had op de top van de Mont Ventoux een achterstand van een halve minuut op Vingegaard, maar in de ruim 20 kilometer lange afdaling naar finishplaats Malaucène maakte hij dat verschil weer goed.

Tadej Pogacar pareerde de aanval van Jonas Vingegaard in de afdaling en verstevigde zelfs zijn gele trui in de Tour de France. Foto: ANP

'Ik ben erg blij met vandaag'

Uiteindelijk verstevigde Pogacar zelfs zijn gele trui, omdat Ben O'Connor ruim vier minuten verloor en zijn tweede plaats in het klassement moest afstaan aan Rigoberto Urán. De Colombiaan staat op een achterstand van vijf minuten en achttien seconden van de Sloveen.

"In de afdaling ging ik heel hard", aldus Pogacar. "Ik had Richard Carapaz en Urán bij me en we werkten in de afdaling goed samen. Uiteindelijk was het een goede dag. Ik ben erg blij met vandaag."

Pogacar is door zijn riante voorsprong in het klassement hard op weg naar zijn tweede Tour-zege in zijn loopbaan. De kopman van UAE Team Emirates schreef vorig jaar al de Ronde van Frankrijk op zijn naam en werd daarmee de jongste Tour-winnaar sinds de Tweede Wereldoorlog.