Wout van Aert kon woensdag zijn geluk niet op met zijn imponerende zege in de elfde etappe van de Tour de France. De Belgische renner was de sterkste in de loodzware Mont Ventoux-rit en bezorgde zijn geplaagde ploeg Jumbo-Visma daarmee een welkom succes.

"Ik ben sprakeloos. Ik had uiteraard voor aanvang van de Tour niet verwacht dat ik deze etappe zou winnen. Maar gisteren geloofde ik er al in en vroeg ik het team om de man te zijn die voor de vroege kopgroep moest gaan", zei Van Aert.

Van Aert was dinsdag ook al heel dicht bij de overwinning in een vlakke rit, maar werd toen in een massasprint tweede achter Mark Cavendish. Een dag later liet hij zien een alleskunner te zijn en troefde hij onder anderen Bauke Mollema en Julian Alaphilippe af.

"Er zaten zeker een paar goede klimmers in de kopgroep, maar ik zag ook dat ze het zwaar hadden. Het was een intens gevecht om in de kopgroep te belanden en met name Alaphilippe verloor in dat deel van de race al veel energie", aldus Van Aert.

Wout Van Aert komt juichend over de finish na zijn imponerende zege in de elfde etappe van de Tour de France. Wout Van Aert komt juichend over de finish na zijn imponerende zege in de elfde etappe van de Tour de France. Foto: ANP

'Het is best emotioneel allemaal'

Het was voor Van Aert de vierde ritzege in de Tour in zijn carrière. De winnaar van de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem dit jaar kende een moeizame voorbereiding op de Tour, aangezien hij in mei moest worden geopereerd aan een blindedarmontsteking.

"Het is best emotioneel allemaal. Het was heel moeilijk om op een goed niveau aan de Tour te beginnen. De eerste week hadden we als team zijnde ook nog eens zoveel pech. Vandaag verloren we bovendien Martin door een crash", vertelde Van Aert.

"Dit is dan zo mooi. Als je gemotiveerd blijft en erin blijft geloven dan word dat een keer uitbetaald. Ik ben erg trots. Dit is misschien wel mijn mooiste zege ooit. De Mont Ventoux is een van de meest iconische bergen in het wielrennen."