Wout van Aert heeft Jumbo-Visma woensdag welkom succes bezorgd in de Tour de France. De Belg van de gehavende Nederlandse formatie won na een solo van 32 kilometer een loodzware bergrit waarin de Mont Ventoux twee keer beklommen moest worden.

De 26-jarige Van Aert sprong bij de tweede beklimming van de Mont Ventoux weg van zijn medevluchters en kwam na de afdaling van de mythische klim solo binnen in Malaucène. Bauke Mollema maakte lange tijd deel uit van een grote kopgroep, maar de Groninger kon het tempo van Van Aert niet volgen en werd achter zijn ploeggenoot Kenny Elissonde derde.

In de groep met favorieten had geletruidrager Tadej Pogacar vlak voor de top van de Mont Ventoux verrassend genoeg geen antwoord op een demarrage van Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard. De Sloveen, die tot dusver superieur was in de Tour, toonde zich voor het eerst kwetsbaar, maar maakte in de afdaling de achterstand van zo'n halve minuut goed en verloor dus geen tijd.

Ben O'Connor was van de klassementsrenner het grootste slachtoffer en verloor bijna vier minuten op Pogacar, waardoor Rigoberto Urán de nieuwe nummer twee in het algemeen klassement is. Hij staat op 5.18 van Pogacar en blijft daarmee de nieuwe nummer drie Vingegaard (+5.32) nipt voor. Wilco Kelderman, die vijftien seconden moest toegeven op het groepje met Pogacar, won een plekje in het klassement en staat nu zesde.

De ritzege van Van Aert is een welkome opsteker voor Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie kende met het uitvallen van kopman Primoz Roglic en Robert Gesink een hoop malheur in deze Ronde van Frankrijk. Woensdag kwam daar ook nog de opgave van Tony Martin bij, die in de openingsfase van de rit hard in een greppel viel en niet meer verder kon.

Voor Van Aert is het al zijn vierde ritzege in de Tour de France. De Belg, die dinsdag achter ritwinnaar Mark Cavendish nog tweede werd in de massasprint in Valence, won vorig jaar nog twee etappes, nadat hij bij zijn Tour-debuut in 2019 ook al een rit op zijn naam had geschreven.

Wout van Aert mengde zich vanaf het begin in de strijd om de vlucht van de dag. Foto: Getty Images

Lange strijd om vlucht van de dag

Geen moment was het rustig in de loodzware rit die de renners over bijna 199 kilometer voerde van Sorgues naar Malaucène. Met twee keer de beklimming van de Mont Ventoux en de Col de la Liguière op het programma zagen de avonturiers hun kans schoon op dagsucces.

Na verschillende mislukte pogingen was de vlucht van de dag pas na 40 kilometer koers een feit. Wereldkampioen Julian Alaphilippe stak het lont in het kruitvat en kreeg op de eerste beklimming, de Côte de Gordes, Dan Martin, Anthony Perez en Pierre Rolland met zich mee. Toen had Jumbo-Visma-renner Martin al opgegeven na zijn eenzijdige val in de greppel.

Na een korte aarzeling zette een grote groep met onder anderen Van Aert en Mollema de achtervolging in. Zij reden lange tijd op een achterstand van één minuut op de vier koplopers, maar aan de voet van de Mont Ventoux was de samensmelting een feit en reden er zestien renners op kop van de koers.

Een kopgroep van zeven renners, onder wie Julian Alaphilippe en Wout van Aert, maakte de dienst uit bij de eerste beklimming van de Mont Ventoux. Een kopgroep van zeven renners, onder wie Julian Alaphilippe en Wout van Aert, maakte de dienst uit bij de eerste beklimming van de Mont Ventoux. Foto: AFP

Van Aert maakt indruk op Mont Ventoux

Tijdens de eerste beklimming van de mythische berg - dit keer de makkelijkste zijde - vond er in de kopgroep een eerste schifting plaats en bleven er nog maar zeven renners over. Mollema moest aanvankelijk lossen, maar knokte zich vlak voor het bereiken van de top terug. In het peloton, waar INEOS Grenadiers voornamelijk de dienst uitmaakte, moest David Gaudu, de nummer tien van het algemeen klassement, lossen.

Na een lange afdaling kregen de renners de zwaarste kant van de Mont Ventoux voor de wielen en daarin werden de verschillen definitief gemaakt. Elissonde opende al op de eerste kilometers van de beklimming het bal en sloeg een klein gat, waarna Van Aert wegsprong bij zijn medevluchters Mollema en Alaphilippe en op 32 kilometer van de streep solo ging.

In een gelijkmatig tempo trapte de Belg van Jumbo-Visma zich naar de top van de Mont Ventoux, waar Vingegaard met een verschroeiende demarrage de aanval opende op de gele trui van Pogacar. De Sloveen had geen antwoord in huis en gaf bovenop de klim een halve minuut toe, een achterstand die hij goedmaakte in de daaropvolgende afdaling. Het stond de welkom ritzege van Van Aert voor Jumbo-Visma niet in de weg.