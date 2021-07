Na een zware bergrit met de dubbele beklimming van de Mont Ventoux zijn de sprinters donderdag weer aan zet in de Tour de France. Mark Cavendish is vooralsnog een klasse apart in de massasprint en hij zal in zijn jacht op het record van Eddy Merckx de vlakke twaalfde etappe vast en zeker hebben omcirkeld in zijn agenda.

Alleen de wind lijkt een gevaar te kunnen vormen voor de vierde etappezege van de Brit in deze editie van de Ronde van Frankrijk. Richting de tussensprint in Uzès, die zich op 28 kilometer van de finish bevindt, verandert de weg meerdere keren van richting.

Het peloton hoeft tijdens de grotendeels vlakke rit maar één beklimming van de derde categorie te bedwingen. De Côte du Belvédère is in vergelijking met al het klimwerk van woensdag slechts een puistje voor het peloton. Het klimmetje heeft een lengte van 4,4 kilometer en stijgt gemiddeld met 4,6 procent.

Na bijna 160 kilometer komen de renners aan in Nîmes, waar de Ronde van Frankrijk het afgelopen decennium twee keer finishte. In 2014 won Alexander Kristoff de sprint en twee jaar geleden klopte Caleb Ewan onder anderen Dylan Groenewegen aan de meet. Deze etappe is vergelijkbaar met die van 2019.

Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France. Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France. Foto: Bart-Jan Dekker

Cavendish krijgt mogelijk nog meer kansen

De 36-jarige Cavendish, die woensdag ruim voor het verstrijken van de tijdslimiet over de finish kwam, staat op 33 etappezeges in de Tour en hoeft nog maar één rit te winnen om het onhaalbaar geachte record van Merckx te evenaren.

De Brit wil liever zo snel mogelijk af zijn van de vragen over het record, maar mocht het in de twaalfde etappe niet lukken, dan hoeft hij niet lang te wachten op een herkansing. Vrijdag zouden de sprintersploegen een poging kunnen wagen de koers te controleren en anders is bijvoorbeeld etappe 19 uiterst geschikt voor een massasprint.

Officiële start: 13.30 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mark Cavendish

⭐⭐⭐ Peter Sagan, Sonny Colbrelli

⭐⭐ Nacer Bouhanni, Wout van Aert

⭐ Jasper Philipsen, Michael Matthews, Cees Bol