Mark Cavendish kan donderdag wielergeschiedenis schrijven door het onhaalbaar geachte record van Eddy Merckx te evenaren. In de verwachte massasprint in Nîmes maakt de Britse topsprinter kans op zijn 34e etappezege in de Tour de France.

'34' en 'Merckx' lijken verboden woorden in deze Tour. Nog voor het Grand Départ in Brest was Cavendish de vele vragen over het record zó zat dat hij journalisten afsnauwde die ernaar vroegen. Geen verslaggever durft het onderwerp nog aan te snijden in het bijzijn van de sprinter.

In plaats daarvan wendt de pers zich met vragen over het record van de Belgische wielerlegende tot zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. "Ik ken Mark inmiddels een beetje. Hij vertelt tegen ons precies hetzelfde als tegen jullie", zegt de Deen Kasper Asgreen.

"Mark is altijd volledig eerlijk tegen de pers en ook tegen ons als ploeggenoten. Hij praat helemaal niet over het record van Merckx, dat soort cijfers interesseert hem gewoon écht niet."

Die lezing wordt bevestigd door Tim Declercq. "Die 34 zeges zijn iets dat alleen onder journalisten leeft. Voor Mark is het maar een getal. Hij kickt veel meer op de rauwe emoties na een overwinning en niet op het breken van records", zegt de Belgische knecht.

Meeste etappezeges in de Tour de France 34 - Eddy Merckx (BEL)

33 - Mark Cavendish (GBR)

28 - Bernard Hinault (FRA)

25 - André Leducq (FRA)

22 - André Darrigade (FRA)

'Drie etappezeges had Mark zelf ook niet verwacht'

Die emoties van Cavendish waren vorige week dinsdag voor de hele wereld zichtbaar na zijn eerste zege in deze editie van de Tour. De 36-jarige sprinter liet zijn tranen de vrije loop, nadat hij voor het eerst sinds 2016 een etappezege had geboekt in de belangrijkste koers van het jaar.

Daarmee bewees hij niet alleen het ongelijk van iedereen die hem had afgeschreven, maar zette hij ook de kroon op maandenlang hard werken om terug te keren aan de top.

Dat de teller halverwege deze Tour al op drie zeges staat, hadden ze bij Deceuninck-Quick-Step ook niet durven dromen. "Het is ongelooflijk", vindt Declercq. "De eerste etappezege hadden weinigen verwacht. En als je voor de Tour-start had gezegd dat Mark drie ritten zou winnen, dan had niemand het geloofd. Hijzelf al helemaal niet."

Mark Cavendish (in het groen) viert een van zijn drie ritzeges uitgebreid met zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. Mark Cavendish (in het groen) viert een van zijn drie ritzeges uitgebreid met zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. Foto: AFP

Cavendish dacht bij start Tour: 'Waar ben ik aan begonnen?'

Cavendish kan dat alleen maar beamen. "Ik weet nog dat ik tijdens de eerste 20 kilometer van de eerste etappe dacht: What the fuck, waar ben ik aan begonnen?"

"De snelheid in het peloton was gigantisch. Waarom wilde ik ook alweer zo graag hier rijden?", zegt de groenetruidrager, die de afgelopen twee jaar ontbrak in de Tour. "Maar je went vanzelf weer aan het niveau."

"De Tour is zoiets bijzonders. Elke renner die Parijs haalt, die denkt: wat was dit afzien, dit is het zwaarste en ergste dat ik ooit heb gedaan. En de dinsdag na de Tour heb je al zin in volgend jaar."

Cavendish geniet veel meer van de emoties en de sfeer in de Tour dan van zijn mogelijke record. Cavendish geniet veel meer van de emoties en de sfeer in de Tour dan van zijn mogelijke record. Foto: AFP

'Met of zonder record is de Tour meer dan geslaagd'

Als Cavendish er volgend jaar weer bij is, start hij misschien wel als recordhouder. Na donderdag zijn er nog drie etappes die mogelijk in een massasprint eindigen.

"Het zou iets schitterends zijn als hij het record breekt", zegt Declerq. "Maar we beleven sowieso een schitterende Tour van iemand die al afgeschreven was."

"De vibe en de sfeer in ploeg zijn voor hem het belangrijkste. Met of zonder record is de Tour al meer dan geslaagd."