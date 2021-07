Van concreet bewijs is geen enkele sprake, maar Tadej Pogacar ontkwam de afgelopen dagen niet aan vragen over doping. De manier waarop de jonge Sloveen de Tour de France domineert, roept in de wielersport vraagtekens op.

Wat zou hij willen zeggen tegen mensen die aan hem twijfelen? Pogacar heeft weinig tijd nodig voor een antwoord op die vraag. "Zondag ben ik drie keer op doping gecontroleerd. Twee keer voor de etappe en één keer erna. Dat lijkt me genoeg om aan te tonen dat ik eerlijk ben."

In de wielersport gaan buitengewone prestaties steevast gepaard met geruchten, verdenkingen en insinuaties. En Pogacar presteert buitengewoon in deze Tour, met vooral zijn solo van 30 kilometer in de Alpenrit van zaterdag als een in het oog springend optreden.

De Franse kwaliteitskrant Le Monde vergeleek die verschroeiende aanval met de jaren van Lance Armstrong, de Amerikaan die zijn zeven Tour-zeges moest inleveren wegens dopinggebruik.

"Drie kwartier in een hels tempo in de regen, zonder zichtbare vermoeidheid. En dat een dag na een etappe van 250 kilometer met gemiddeld 45 kilometer per uur. Wat moeten we daarvan denken?", vroeg Le Monde zich af.

Pogacar: 'Mijn tijden op de klimmen zijn niet abnormaal'

"Ik weet niet wat ik kan doen om aan te tonen dat ik onschuldig ben", zegt Pogacar dinsdag na de sprintetappe in Valence. "Ik domineer deze koers inderdaad. Maar als je naar mijn tijden op de klimmen kijkt, zijn die niet abnormaal. Veel andere sterke renners zijn afgestapt of verzwakt door valpartijen, daardoor is het verschil soms zo groot."

Op de vraag of hij zijn vermogensgegevens van deze Tour wilde openstellen voor pers en publiek, antwoordt Pogacar: "Dat zou ik graag willen doen. Het enige probleem is dat andere teams het dan ook zien, en die kunnen dat in de koers tegen me gebruiken. Maar ik kan zeggen dat ik goede wattages trap."

De verdachtmakingen tegen Pogacar komen niet helemaal uit de lucht vallen, want enkele prominente figuren in zijn ploeg zijn niet helemaal brandschoon. Ploegleider Andrej Hauptman van UAE Emirates, die de geletruidrager al sinds zijn juniorentijd begeleidt, mocht in 2000 niet van start in de Tour de France wegens een te hoge hematocrietwaarde.

Ook sportief directeur Joxean Matxin en CEO Mauro Gianetti van UAE Emirates hebben een dubieus verleden. Beiden waren werkzaam bij Saunier Duval, de ploeg die in 2008 abrupt stopte wegens een dopingschandaal rondom Riccardo Riccò. Gianetti zelf belandde in 1998 als renner in coma nadat hij experimenteerde met een nieuw dopingmiddel.

Tadej Pogacar werd vorig jaar de jongste naoorlogse winnaar van de Tour. Tadej Pogacar werd vorig jaar de jongste naoorlogse winnaar van de Tour. Foto: ANP

'Ik sta niet aan de kant van degenen die het verdacht vinden'

De verdachtmakingen rondom Pogacar werden onbedoeld verder aangezwengeld door Thomas De Gendt. De 34-jarige Belg zei zondag tegen Sporza dat zijn generatie wel heel abrupt werd verslagen door de jonge generatie. "Normaal gaat zoiets geleidelijker", zei De Gendt, zonder daarbij naar mogelijke doping te verwijzen.

"Ik trapte vrijdag een vermogen dat vroeger goed genoeg was om een rit te kunnen winnen. Nu kon ik niet eens aanhaken bij de kopgroep", schetste De Gendt het niveauverschil met de nieuwe generatie wielrenners.

"Dat nummer dat Pogacar zaterdag opvoerde, zoiets heb ik zelden gezien", zegt diens landgenoot Wout van Aert. "Ik begrijp wel waar de vaststelling vandaan komt, maar ik sta niet aan de kant aan degenen die het verdacht vinden."

"Want het is de Tour hè. Er staan 180 renners aan de start, waarvan er 160 op hoogtestage zijn geweest. Voor bijna iedereen hier is de Tour het hoofddoel van het jaar, natuurlijk wordt er dan heel hard gereden", aldus Van Aert.

"Al toen ik jong was zeiden mijn trainers dat ik heel goed kon herstellen", zegt Pogacar op zijn beurt. "Eerst geloofde ik dat niet zo, maar toen ik ouder werd, merkte ik ook dat ik elke dag goed kon rijden. Daarom ben ik van etappekoersen gaan houden."