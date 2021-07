Voor de negende keer in tien etappes deze Tour de France zat Wout van Aert dinsdag bij de beste 25 renners. Maar de renner van Jumbo-Visma moest in de massasprint genoegen nemen met een tweede plek achter Mark Cavendish.

"Ik ben wel tevreden met de tweede plaats, al had ik natuurlijk liever gewonnen", zei Van Aert kort na de massasprint in Valence. "Ik zat op de goede plek, maar was niet snel genoeg om Cavendish te verslaan. Hij was supersterk."

De Brit van Deceuninck-Quick-Step won voor de derde keer deze Tour een massasprint. Zijn ploeggenoten Kasper Asgreen, Davide Ballerini en Michael Mørkøv zorgden in de finale voor de perfecte lead-out, zodat Cavendish het in de laatste 150 meter kon afmaken.

"Quick-Step had zijn sprinttrein echt goed op de rails", moest Van Aert beamen. "Ik zat in het wiel van Cavendish en dat was de beste plek. Tony Martin en Mike Teunissen hebben uitstekend werk gedaan door me daar af te leveren. Maar Cavendish is helaas nog niet versleten."

'Die journalist snapt er helemaal niets van'

Nadat Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic de Tour heeft verlaten, heeft Van Aert de vrijheid om in alle etappes voor zijn eigen kans te gaan. De 26-jarige Vlaming won in zijn eerdere twee Tour-deelnames drie etappes en een ploegentijdrit.

"Voor de start van de Tour vroeg een journalist me met hoeveel etappezeges ik dit jaar tevreden zou zijn. Maar dan snap je er helemaal niets van", zei Van Aert.

"Dit is de Tour, het allerhoogste niveau. Het is supermoeilijk om één etappe te winnen. Daar zou ik al heel blij mee zijn."

Van Aert ziet nog kansen om Cavendish te kloppen

De Belgisch kampioen houdt hoop dat hij in de resterende elf etappes van deze Tour nog succes kan boeken. "Als ik vandaag een tikkeltje beter was, dan had ik gewonnen."

"Natuurlijk is Cavendish met zijn trein te verslaan. Zeker als de sprint iets lastiger is dan vandaag. Er komen nog wel zwaardere sprinten aan."