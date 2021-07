Mark Cavendish boekte dinsdag al zijn derde ritzege in de 108e editie van de Tour de France. De 36-jarige Brit, die nog maar één overwinning verwijderd is van het record van Eddy Merckx (34 ritzeges), kwam na de finish in Valence superlatieven tekort voor zijn ploeggenoten.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

"De lead-out was zoals je 'm leest in een wielertijdschrift, echt uit het boekje", zei Cavendish met een grote glimlach. "Ik hoefde zelf eigenlijk niet zoveel te doen, alleen de laatste 150 meter even te sprinten."

De trein van Deceuninck-Quick-Step was niet voor het eerst deze Tour oppermachtig in de voorbereiding op de sprint, ook nadat er in de finale nog waaiers waren ontstaan door de wind.

Voormalig geletruidrager Julian Alaphilippe, Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen en Davide Ballerini deden hun werk tot in de slotkilometer, waarna Michael Mørkøv Cavendish perfect afzette. De groenetruidrager klopte vervolgens de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen.

"Het is echt een eer om met deze ploeg rond te rijden", aldus Cavendish. "De wereldkampioen (Alaphilippe, red.) werkte voor mij, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad (Ballerini, red.) en iemand die bij de Spelen voor goud gaat op de baan (Mørkøv, red.). Ik moet het hele team bedanken."

Mark Cavendish bedankt zijn ploeggenoten uitgebreid na de finish. Mark Cavendish bedankt zijn ploeggenoten uitgebreid na de finish. Foto: ANP

'We wisten dat ploegen ons onder druk zouden zetten'

Team BikeExchange, de ploeg van Michael Matthews, probeerde Cavendish nog te lossen op een klimmetje met de top op een kleine 40 kilometer van de streep, maar dat lukte niet.

"We wisten dat andere teams ons daar onder druk zouden zetten", zei de ritwinnaar. "Ik snap dat ze het proberen, dat is koers, maar ze hebben daar hun energie al verspild."

Cavendish won eerder deze Tour al de vierde en de zesde etappe. Hij krijgt de komende twee weken waarschijnlijk nog voldoende kansen om het beroemde record van Merckx te evenaren en mogelijk te verbeteren.