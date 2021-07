Mark Cavendish heeft dinsdag zijn 33e ritzege in de Tour de France geboekt. De Brit van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in de massasprint in de overgangsrit, waarin het peloton door waaiers in verschillende groepen uiteen was gevallen, en heeft het record van Eddy Merckx binnen handbereik.

De 36-jarige Cavendish bleef op de streep in Valence Jumbo-Visma-renner Wout van Aert (tweede) en Jasper Philipsen (derde) nipt voor. Cees Bol, de Nederlandse troef in de massasprint, stelde met een tiende plaats opnieuw teleur.

Met zijn 33e ritzege is Cavendish nog maar één etappeoverwinning verwijderd van het Tour-record van Merckx, die van 1969 tot en met 1975 liefst 34 keer dagsucces boekte. De Brit won al drie etappes in deze Ronde van Frankrijk.

Op 15 kilometer van de streep werd het peloton op een lint getrokken en ontstonden er waaiers, waarbij onder anderen Steven Kruijswijk, Wout Poels en Nairo Quintana de boot misten. Na een kortstondige achtervolging keerden zij terug in de grote groep. Geraint Thomas, Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali verloren echter wel tijd, al was hun rol in het klassement al uitgespeeld.

Tadej Pogacar zat in de voorste groep en verloor geen tijd in het algemeen klassement. De 22-jarige Sloveen heeft de gele trui nog altijd stevig om zijn schouders en koestert een voorsprong van twee minuten en één seconde op nummer twee Ben O'Connor.

De renners staan woensdag voor een zware opgave als twee keer de mythische Mont Ventoux beklommen moet worden. Na de tweede passage staat het peloton een afdaling van ruim 20 kilometer te wachten, waarna de streep in Malaucène ligt.

Slechts twee renners voorop in rustige rit

Daags na de eerste rustdag deden de renners het vrij rustig aan in de tiende etappe van de Tour de France, die het peloton in een overgangsrit over ruim 190 kilometer van Albertville naar Valence voerde. Zonder slag of stoot werd binnen 10 kilometer de vlucht van de dag gevormd. De Belg Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) en Hugo Houle (Astana) uit Canada waren de twee uitverkorenen.

Het duo kreeg niet al te veel ruimte van het peloton, waarin Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma en Team DSM de dienst uitmaakten. Van der Sande en Houle werden op 35 kilometer van de streep al ingerekend en daarna ging geen renner meer op avontuur.

Tussendoor was er nog een grote valpartij in het peloton, waarbij onder anderen Thomas, Richie Porte (beiden INEOS Grenadiers) en Mike Teunissen (Jumbo-Visma) betrokken waren. Zij konden allemaal hun weg vervolgen. Voor Thomas was het alweer de tweede keer in deze Tour dat hij tegen asfalt ging.

Waaiers in hectische finale

Na het inrekenen van Van der Sande en Houle zette het peloton door toedoen van met name het Team BikeExchange van Michael Matthews in hoog tempo koers richting finishplaats Valence, in de hoop Cavendish te lossen op een ongecategoriseerde heuvel.

Nadat Cavendish de klim overleefde, zette zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step het op 15 kilometer van de streep op de kant. Kruijswijk, Poels en Quintana misten de boot, maar konden na een korte achtervolging terugkeren in de grote groep. Grote namen als Valverde, Fuglsang en Thomas werden echter op grote achterstand gereden.

Ook in de hectische finale nam Deceuninck-Quick-Step het heft in handen en werd Cavendish in een bochtige laatste kilometer van voren afgezet door zijn sprinttrein. De Brit maakte het werk van zijn ploeggenoten vakkundig af en mag nu hardop dromen van het Merckx-record.