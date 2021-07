De etappe van woensdag in de Tour de France belooft een heel bijzondere te worden. Klimmers Bauke Mollema, Wout Poels en Steven Kruijswijk willen voor hun kans gaan op de dubbele beklimming van de iconische Mont Ventoux.

"De Mont Ventoux en de Alpe d'Huez, dat zijn toch wel de meest iconische bergen in de Tour", zegt Poels tegen NU.nl. "Als je daar een goede dag hebt, dan kun je geschiedenis schrijven."

Sinds 1951 werd de Mont Ventoux vijftien keer opgenomen in het Tour-parcours. Grote namen als Raymond Poulidor, Eddy Merckx (die uitgeput de finish bereikte en aan het zuurstof moest), Marco Pantani, Richard Virenque en Chris Froome boekten etappezeges op de top van 'de Kale Berg'.

De berg is ook berucht vanwege het overlijden van de Britse renner Tommy Simpson. In de Tour van 1967 werd een combinatie van hitte, uitdroging en doping hem fataal. En in 2016 sprintte Froome nog een heel stuk te voet de berg op, nadat hij materiaalpech had gekregen.

Geletruidrager Chris Froome rent zonder zijn kapotte fiets de Mont Ventoux op in 2016. Geletruidrager Chris Froome rent zonder zijn kapotte fiets de Mont Ventoux op in 2016. Foto: Getty

'Je weet dat dit leeft bij het publiek'

Mollema reed vlak bij Froome toen de Brit vijf jaar geleden op een stilstaande motor botste. De Groninger kijkt uit naar de dubbele beklimming van de Mont Ventoux. "Dat is echt iets bijzonders, je weet dat het leeft bij het publiek. Veel Nederlanders staan hier in de buurt bij de camping", vertelt hij. "En twee keer in één etappe de Ventoux op, dat doe je niet elk jaar. Dat maakt het extra speciaal."

Kruijswijk beklom de Mont Ventoux nog nooit in wedstrijdverband. Vanuit zijn woonplaats Monaco verkende de 34-jarige klimmer de iconische berg in de aanloop naar de Tour.

"Op de training lag hij me goed. Maar bij zo'n lange klim van vijftig minuten ligt het puur aan je vorm hoe snel je omhoogkomt", zegt de klimmer van Jumbo-Visma.

Nu kopman Primoz Roglic uit de Tour is gestapt, heeft Kruijswijk in de bergetappes de gelegenheid om voor zijn eigen kans te gaan. "Ik probeer elke kans aan te grijpen. In deze Tour is het al een hele strijd om in de kopgroep te komen, dat is al geen makkelijke opgave. Maar deze etappe is een mooie kans voor mij om in de aanval te gaan en die wil ik met beide handen aangrijpen."

Het monument voor de in de Tour van 1967 overleden Tommy Simpson op de Mont Ventoux. Het monument voor de in de Tour van 1967 overleden Tommy Simpson op de Mont Ventoux. Foto: Getty

Poels hoopt bergpunten te sprokkelen

Poels hoopt op de Mont Ventoux punten te sprokkelen voor het bergklassement. De Limburger van Bahrain Victorious reed deze Tour één dag in de bolletjestrui en heeft elf punten achterstand op de huidige drager Nairo Quintana.

"Ik ben dit jaar nog een keer vierde geworden in de Tour de la Provence op de beklimming van de Ventoux. Al lag de finish toen ergens halverwege", aldus de 33-jarige Limburger. "Het wordt sowieso een belangrijke dag in de strijd om de bergtrui. Ik hoop weer in de kopgroep te zitten."

De 34-jarige Mollema werd zevende in die etappe in de Provence met finish op de Ventoux. "Ik heb goede herinneringen aan die berg. In mijn hele carrière ben ik er drie keer gefinisht en steeds in de top tien."

Dat de finish woensdag na een afdaling ligt, is nieuw voor Mollema. "Op de rustdag heb ik wat video's bekeken. Ik denk dat die afdaling goed te doen is."

"De afdaling is snel en overzichtelijk", vult Kruijswijk aan. "Een goede daler heeft hier kans om weg te rijden. In de kopgroep en bij de groep favorieten zal hier echt op het scherpst van de snede gereden worden."