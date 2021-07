Na een overgangsrit staat woensdag een van de zwaarste etappes in de Tour de France op het programma. Voor de renners wacht een dubbele beklimming van de col die onlosmakelijk verbonden is aan de Ronde van Frankrijk: de Mont Ventoux. Gaat Tadej Pogacar ook huishouden op de mythische klim?

De rit kent nog een relatief rustige aanloop voordat de Mont Ventoux opdoemt. Na twee heuveltjes van de vierde categorie zet het peloton koers naar de Col de la Liguière, de eerste serieuze klim van de dag (9,1 kilometer lang à 6,7 procent) die als opwarmertje geldt voor de 'Reus van de Provence'.

Na een korte afdaling zullen de eerste klassementsrenners de kriebels krijgen als de iconische bergpas in zicht komt. Het peloton bedwingt eerst de minder steile zijde van de Mont Ventoux vanuit het dorpje Sault. Aan die kant is de weg naar de top ruim 22 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 5,1 procent. Vanzelfsprekend gaat het peloton door het karakteristieke maanlandschap van Chalet Reynard.

Na de 20 kilometer lange afdaling en een vlakke strook van nog zo'n 10 kilometer krijgen de renners de zwaarste zijde van de Mont Ventoux voor de kiezen. Die is een stuk korter (15,7 kilometer lang), maar wel veel steiler (8,8 procent gemiddeld). Ook bij deze kant ontkomen de renners niet aan het maanlandschap.

Na het bereiken van de top met de rood-witte zendmast volgt opnieuw een afdaling van 20 kilometer naar Malaucène, waar de finishstreep getrokken wordt. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat de beste klimmer de rit wint.

Pogacar won nog geen rit in de bergen

Net als in de voorgaande bergritten in deze Tour de France zijn alle ogen gericht op Pogacar, die tot dusver een klasse apart is. Dankzij twee indrukwekkende solo's heeft hij in het klassement een voorsprong van ruim twee minuten op nummer twee Ben O'Connor en lijkt hem de eindzege niet meer te kunnen ontgaan.

De 22-jarige Sloveen zal hoe dan ook zijn aanstaande eindzege willen bekronen met een overwinning in de bergen en de Mont Ventoux is daar een passend decor voor. Pogacar won de tijdrit in de eerste week, maar in de Alpen ging de winst twee keer naar een vluchter.

De laatste winnaar van een koers op de Mont Ventoux was Miguel Ángel López tijdens de Mont Ventoux Dénivelé Challenge in juni, maar de Colombiaan van Movistar heeft nog geen indruk kunnen maken in deze Tour. De rit is echter wel op het lijf van 'Superman' geschreven. De kans is groot dat een kopgroep vooruit blijft.

De Mont Ventoux werd in 2016 voor het laatst opgenomen in het parcours van de Tour de France en toen zegevierde de Belg Thomas De Gendt. Die rit werd ontsierd door een valpartij van de latere eindwinnaar Chris Froome. Hij liep toen rennend over de weg in afwachting van een nieuwe fiets. Jan Janssen is de enige Nederlandse renner die in de Tour ooit won op de Mount Ventoux (1967).

Officiële start: 12.00 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐ Miguel Ángel López, Richard Carapaz, Vincenzo Nibali

⭐⭐ Nairo Quintana, Esteban Chaves

⭐ Rigoberto Urán