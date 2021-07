Jumbo-Visma zette dit jaar alles op de Tour de France, maar werd zwaar getroffen door enkele valpartijen in de eerste dagen. Op de achtergrond is ploegbaas Richard Plugge bezig om de sport veiliger te maken.

Plugge is namens Jumbo-Visma sinds vorig jaar in gesprek met de internationale wielerbond UCI, organisatoren van koersen zoals de ASO, en andere ploegen over de veiligheid. "We zijn bij een externe veiligheidsexpert terechtgekomen, die van buitenaf gaat adviseren hoe we de sport kunnen aanpassen", vertelt hij aan NU.nl.

"De UCI en de ASO zitten al honderd jaar in het wielrennen en de meeste ploegen bestaan ook al tientallen jaren. Dan krijg je dat iedereen gaat navelstaren en ontstaat er een soort houding van: valpartijen horen nu eenmaal bij de sport. Maar ik geloof dat elke valpartij te voorkomen is."

Hoe dat dan moet, daar heeft Plugge zelf ook niet alle antwoorden op. "Daarom hebben we die veiligheidsexpert. Die komt hopelijk met ideeën waar wij in het wielrennen nog nooit aan hebben gedacht."

Het drama van Jumbo-Visma in de huidige Tour heeft de roep om betere veiligheid luider gemaakt. Er gaat steeds meer geld om in de sport en de belangen worden alsmaar groter.

Ploegbaas Richard Plugge van Jumbo-Visma. Ploegbaas Richard Plugge van Jumbo-Visma. Foto: Pro Shots

Eerste maatregelen werden vorig jaar genomen

Kopman Primoz Roglic stemde zijn hele seizoen af om de eindzege te pakken in de Tour en reed in de twee maanden daarvoor geen enkele koers. Hij kwam in de derde etappe echter keihard ten val en moest na enkele dagen verder ploeteren opgeven.

"De situatie met Primoz is een goed voorbeeld en geeft de urgentie van het probleem aan, maar de discussie speelt al langer dan een jaar", zegt Plugge. "Vorig jaar hebben we een meeting over veiligheid gehad en daar is een aantal maatregelen uit voortgekomen (zie video hieronder, red.)."

De bekendste daarvan is de bekritiseerde bidonregel. "Zo gaat het vaker met nieuwe regels. Dan wordt er één aspect uit gelicht en benadrukt", legt Plugge uit. "Maar er zijn ook regels voor bijvoorbeeld veilige hekken bij de finish, die echt goed hebben geholpen."

"En die bidonregel is er vooral voor het milieu en niet zozeer voor de veiligheid. Niemand in deze sport wil dat we overal waar we rijden allemaal plastic afval in de natuur achterlaten."

'Waarom pakken we niet gewoon de rondweg?'

Jumbo-Visma vindt net als veel andere ploegen echter dat het nieuwe pakket aan maatregelen niet voldoende is. "Wij hebben voor de derde etappe aangedrongen om het punt waar een valpartij niet meer leidt tot tijdverlies te verplaatsen van 3 naar 8 kilometer voor de streep", vertelt Plugge.

"Daar werden de wegen smaller en was er een afdaling. Dan wil de helft van het peloton voorin zitten en komen er valpartijen, zoals die van Primoz. Dat gedrang voorkom je als er geen tijdverlies meer is voor de klassementsrenners."

Een andere doorn in het oog is het vele verkeersmeubilair zoals op rotondes en vluchtheuvels. "Als je vroeger met de auto op vakantie naar Frankrijk ging, dan reed je door allerlei stadjes en dorpjes. Maar tegenwoordig hebben die allemaal een mooie rondweg. En toch gaan de etappes altijd dwars door die stadjes en dorpjes heen. Waarom pakken we niet gewoon de veilige rondweg?", vraagt de ploegbaas zich af.

Het peloton is namelijk sneller geworden dan voorheen. "Twintig jaar geleden reden ze gemiddeld 40 kilometer per uur en nu 50. Dat vraagt om andere veiligheidsmaatregelen", aldus Plugge.

Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, gaf zaterdag geblesseerd op omdat hij te veel last had van de verwondingen na een valpartij. Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, gaf zaterdag geblesseerd op omdat hij te veel last had van de verwondingen na een valpartij. Foto: AFP

'De ASO heeft het in de Tour al goed voor elkaar'

Plugge trekt een vergelijking met andere sporten. "Kijk naar de Formule 1, net als wielrennen een snelheidssport. Als dat ongeluk van Romain Grosjean twintig jaar geleden was gebeurd, had hij het nooit overleefd. Nu racet hij weer, dankzij de verbeteringen in de veiligheid", zegt hij.

"Dat wil niet zeggen dat het wielrennen nu heel onveilig is, want dat beeld ontstaat na zo'n hectische Tour-week wel een beetje. Maar de meeste renners blijven gewoon op hun fiets en de ASO heeft de veiligheid in de Tour al heel goed voor elkaar."

Om die veiligheid te verhogen, ziet Plugge tal van oplossingen: van vangnetten in afdalingen en veel meer hekken voor toeschouwers tot straffen voor renners die zich gevaarlijk gedragen. "Maar dat gaat de externe expert de komende maanden allemaal bedenken."