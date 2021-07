Met zijn indrukwekkende machtsovername in de Tour de France heeft geletruidrager Tadej Pogacar zijn voornaamste concurrenten murw gebeukt. Enric Mas, Richard Carapaz en Jonas Vingegaard hebben zich al neergelegd bij een nieuwe eindzege van de Sloveen en richten zich op een podiumplaats.

Met zijn verschroeiende demarrage op de flanken van de Col de Romme besliste Pogacar de Tour afgelopen zaterdag in de eerste bergrit al goed en wel. Op 30,5 kilometer van de streep sprong de Tour-winnaar van vorig jaar weg uit de groep met favorieten en werd hij in zijn jacht op de gele trui nooit meer teruggezien door zijn rivalen.

De eerste concurrent, Jumbo-Visma-renner Vingegaard, volgde pas op drie minuten en twintig seconden van de Sloveen, die zondag in de laatste rit voor de rustdag van maandag nog eens dertig seconden op zijn belagers pakte.

De voorsprong op nummer twee en ritwinnaar Ben O'Connor bedraagt 2.01 minuten, maar de Australiër zal naar verwachting wegzakken uit de top van het klassement. Nummer drie Rigoberto Urán is op papier de eerste uitdager van Pogacar en staat op 5.18.

De dominantie van Pogacar heeft zijn rivalen murw gebeukt. Mas sprak maandag op de rustdag vol verbazing over de machtsovername van de pas 22-jarige kopman van UAE Team Emirates. "Wij droomden allemaal van het podium, maar hij demarreerde alsof we niet bestonden", aldus de Spaanse nummer zes van het algemeen klassement.

Klassement Tour na negen etappes 1. Tadej Pogacar

2. Ben O'Connor +2.01

3. Rigoberto Urán +5.18

4. Jonas Vingegaard +5.32

5. Richard Carapaz +5.33

6. Enric Mas +5.47

7. Wilco Kelderman +5.58

8. Alexey Lutsenko +6.12

9. Guillaume Martin +7.02

10. David Gaudu +7.22

Vingegaard: 'Niemand kan hem iets doen'

Vingegaard, die na de opgave van de geblesseerde Roglic de nieuwe kopman van de Nederlandse formatie is, komt superlatieven tekort. "Pogacar is zo sterk. Niemand kan hem iets doen", stelt de Deen.

"Twee dagen geleden pakte hij meer dan drie minuten op ons en dat zegt alles. Hij is van een ander niveau. Natuurlijk kan hij vallen en een slechte dag hebben, maar hij is zo sterk. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit nog weggeeft."

Carapaz kon van alle concurrenten nog het langst mee met Pogacar, maar de Ecuadoraan van INEOS Grenadiers had zaterdag ook geen antwoord op diens verschroeiende aanval. "Hij rijdt in een andere koers dan wij", aldus de Giro-winnaar van 2019. "Wij moeten de koers op onze eigen manier rijden en positief proberen te blijven. Wij richten ons net als iedereen op het podium."

Met het geel stevig om zijn schouders vervolgt Pogacar de Tour de France dinsdag met een sprintersrit naar Valence. Een dag later staat de mythische Mont Ventoux twee keer op het programma en krijgt de Sloveen de uitgelezen kans om zijn dominantie te bekronen met een eerste ritzege.