Een van de grootste motivaties van Tadej Pogacar in de Tour de France is aantonen dat zijn eindzege van vorig jaar geen toevalstreffer is geweest. De Sloveen heeft na de eerste week al een grote voorsprong op zijn overige concurrenten en is hard op weg om de gele trui opnieuw naar Parijs te brengen.

"Een van de dingen die mij het meest gemotiveerd heeft, is dat ik wilde aantonen dat ik geen eendagsvlieg ben", zei Pogacar maandag op de eerste rustdag van de Tour tijdens een digitale persconferentie.

"Sommige mensen zeiden dat mijn overwinning van vorig jaar alleen was gebaseerd op één tijdrit. Aan hen wil ik laten zien hoe goed ik ben. Ik wil de wereld laten zien wat ik allemaal kan."

De renner van UAE Emirates won ook in de huidige editie van de Tour een tijdrit. In het hooggebergte was hij veruit de sterkste van alle klassementsrenners, onder meer met een aanval van 30 kilometer op weg naar Le Grand-Bornand. Ook in de heuvelritten had hij voldoende explosiviteit om met de besten mee te kunnen.

Pogacar trapt vermogen dat hijzelf verwacht had

"Ik ben blij met mijn vorm. Ik kan ongeveer het vermogen trappen dat ik van mezelf had verwacht", zei de 22-jarige Sloveen. Pogacar heeft in het algemeen klassement ruim twee minuten voorsprong op nummer twee Ben O'Connor en ruim vijf minuten op nummer drie Rigoberto Urán.

"We hebben een zware eerste week gehad, waarin veel valpartijen zijn geweest. Dat heeft veel energie gekost bij sommige renners", probeerde Pogacar zijn grote marge te verklaren. "Ik ben zelf alleen tijdens de eerste dag gevallen, maar dat was maar een kleine crash; ik had nauwelijks pijn. Anderen brachten het er slechter van af."

Daarmee verwees de geltruidrager naar Primoz Roglic en Geraint Thomas, die vooraf werden gezien als zijn voornaamste concurrenten. Roglic heeft de Tour al verlaten en Thomas staat op ruime achterstand, nadat bij een val zijn schouder uit de kom was geschoten.

Pogacar heeft klim naar Mont Ventoux verkend

Dinsdag wordt de Tour hervat met een vlakke rit naar Valence. Woensdag staat er een bergrit met een dubbele beklimming van de mythische Mont Ventoux op het programma.

"Het is een historische klim. Ik heb hem verkend in de aanloop naar de Tour. Natuurlijk wil ik daar graag goed presteren", zei Pogacar.